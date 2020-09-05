МБАК "Костополь" принят в состав ВМС Украины (Фото)

Малый бронированный артиллерийский катер "Костополь" принят в состав ВМС Украины после завершения всех этапов заводских и государственных испытаний.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, "Костополь" это 7-й из серии катеров проекту 58155, который построен на судостроительном предприятии "Кузня на Рыбальском".

"На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника. "Костополь", как, впрочем и другие МБАКы, малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес", - говорится в сообщении, на официальном сайте Минобороны Украины в субботу.

Задача катеров проекта 58155 в составе ВМС Украины заключается в патрулировании в ближней морской зоне, охрана и оборона портов и морских или речных коммуникаций в пределах территориальных морских вод, усиления охраны государственной границы, участие в разноплановых морских операциях в акватории Черноморско-Азовского бассейна, в частности в операциях по противодействию вероятной высадке десантных средств противника на побережье.

Катер получил свое имя в честь одноименного города Костополь Ровенской области, где родился и проживал морской пехотинец Алексей Кондратюк. Украинский воин героически погиб, выполняя боевое задание под Мариуполем Донецкой области 17 марта 2017.