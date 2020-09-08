Верещук об обострении на Донбассе: Необходимо созвать экстренное заседание СНБО

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук считает, что Совету нацбезопасности и обороны надо провести срочное заседание после обострения ситуации на Донбассе.

"Я думаю, что в данном случае надо дождаться итогов заседания СНБО, если будет такая необходимость, а я понимаю, что такая потребность есть, чтобы было созвано экстренное заседание СНБО и принято соответствующее решение", - сказала Верещук в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Она добавила, что люди, которые сейчас приобщены к процессу мирного урегулирования, в частности представители ТКГ, которые имеют больше информации, должны принять соответствующее решение, а политики его оценят.

В ответ на вопрос, считает ли она дерзкое анонсирования пророссийскими боевиками обстрелов позиций ВСУ "одиночными провокациями", Верещук отметила, что сейчас она разделяет позицию, которой придерживается Президент и Офис Президента.

"Заседание комитета (по вопросам национальной безопасности и обороны, - ред.) состоится в среду, мы будем, наверное, рассматривать этот вопрос и будем решать, какой будет позиция комитета", - резюмировала народный депутат.

Как сообщалось, российские оккупационные войска 6 сентября дважды нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью, еще один боец был ранен.