Скачать
Воскресенье, 20.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Наибольший суточный прирост заболевших: в Минздраве назвали ряд регионов
Наибольший суточный прирост заболевших: в Минздраве назвали ряд регионов
Кличко: в столице 343 заболевших COVID-19 за сутки
Кличко: в столице 343 заболевших COVID-19 за сутки
В "Танцы со звездами" пришел известный футбольный тренер (Видео танца)
В "Танцы со звездами" пришел известный футбольный тренер (Видео танца)
20 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
20 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19

Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Обновлено 12:02 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В ВСУ зафиксирован десятый летальный случай от COVID-19, за сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 20 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусос SARS-CoV-2 болеет 709 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1762 человека. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 797 человек. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 46 человек", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке. 

Отмечается, что в ВСУ зафиксирован десятый летальный случай от коронавируса: 19 сентября умер работник ВС Украины (Хмельницкая область).

"С 16 сентября работник ВС Украины находился на лечении в центральной районной больнице. 18 сентября в связи с ухудшением состояния здоровья больной был подключен к аппарату ИВЛ. 19 сентября состояние здоровья резко ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Работник ВС Украины по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания", - говорится в сообщении. 

Штаб ООС: оккупанты трижды нарушали "тишину", есть раненый

За прошедшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 8 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Дома под присмотром медицинской службы находится 29 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, ВСУ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук: Ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на Минской площадке
02 Разумков: Нардеп Юрченко не сложил полномочия
03 Динамо в нервном матче переиграло Львов (Видео)
04 Напряженность растет: США перебросят дополнительные силы в Сирию после стычек с войсками РФ
05 Кадровые ротации в Кабмине: Разумков объяснил, почему сейчас "нецелесообразно" менять министров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прогреет до +26°: чем удивит прогноз погоды в Украине
Прогреет до +26°: чем удивит прогноз погоды в Украине
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Штаты возобновили санкции ООН против Ирана
Штаты возобновили санкции ООН против Ирана
Realme готовит к выходу еще одни &quot;умные&quot; часы
Realme готовит к выходу еще одни "умные" часы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь