Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19

В ВСУ зафиксирован десятый летальный случай от COVID-19, за сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 20 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусос SARS-CoV-2 болеет 709 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1762 человека. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 797 человек. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 46 человек", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что в ВСУ зафиксирован десятый летальный случай от коронавируса: 19 сентября умер работник ВС Украины (Хмельницкая область).

"С 16 сентября работник ВС Украины находился на лечении в центральной районной больнице. 18 сентября в связи с ухудшением состояния здоровья больной был подключен к аппарату ИВЛ. 19 сентября состояние здоровья резко ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Работник ВС Украины по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 8 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Дома под присмотром медицинской службы находится 29 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.