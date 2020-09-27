Отец единственного выжившего при крушении Ан-26 курсанта пережил три падения самолета

Отец единственного выжившего курсанта в катастрофе под Чугуевом сообщил, что также является летчиком.

Отец выжившего курсанта Виталий Золочевский рассказал, что сам авиатор и также переживал падение самолетов.

"Я падал три раза. То, что сын выжил, – это говорит о том, что он сын своего отца", – рассказал Виталий Золочевский сайту "Сегодня".

Также отец курсанта рассказал, что был у сына и поделился некоторыми подробностями о крушении самолета.

"Я сегодня был у сына. У него действительно нет переломов, одни лишь ушибы. Все говорят, что он выпрыгнул из самолета, но это не совсем так. Его выбросило, вытолкнуло оттуда. Также знаю, что он пытался спасти своего друга", – сообщил Золочевский старший.

Напомним, поздно вечером 25 сентября под Харьковом потерпел крушение военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. Погибли 26 человек – 25 на месте трагедии и еще один курсант умер в больнице. В живых остался только Вячеслав Золочевский.

Выживший Вячеслав Золочевский находится в больнице, серьезных переломов у него не обнаружено, его могут выписать уже в следующее воскресенье.

При встрече с президентом Вячеслав рассказал, как после крушения пришел в себя и пытался помочь лежавшему куранту.