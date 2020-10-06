Итоги 6 октября: Путин предложил Украине вакцину от COVID-19 и новые обстрелы в Карабахе

В Украине новый рекорд смертности от Covid-19: за сутки умерли 90 человек

В Украине новый "рекорд" по количеству смертей от COVID-19 за сутки.

"Откуда эти черти лезут?" Кандидатка в мэры Киева шокировала украинцев

Ведущая реалити "Ревизор с Тищенко" на Новом канале, Елена Филонова, стала кандидатом в мэры Киева, пользователи сети в шоке.

Зеленский обвинил журналистов в попытке сорвать его диалог с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина никогда не остановит войну, если не будет говорить с Россией.

Люди бежали врассыпную: появилось видео смертельного обстрела Гянджи

В сети появилось видео обстрела Центрального рынка азербайджанского города Гянджа армянской артиллерией.

Путин предложил Украине вакцину от коронавируса: как она работает и правда ли помогает

Президент РФ Владимир Путин предложил Украине нашумевшую российскую вакцину от коронавируса COVID-19 "Спутник V", - вокруг нее ведутся бурные споры в научном сообществе.

В сборной Украины вспышка коронавируса: кто из игроков заболел

У Андрея Лунина (Реал Мадрид), Юрия Панькива (Александрия) и шеф-повара сине-желтых Любомира Тошича выявлен коронавирус.

Вокруг "1+1" разгорается громкий скандал из-за плагиата шоу "Маскарад": что произошло

Канал "Украина" сделал заявление относительно шоу "Маскарад" от "1+1", в котором обвинил телеканал в "пиратском поведении". Телеканал готовит иск в суд на своих конкурентов.

Генри Кавилл показал, как будет выглядеть Геральт во втором сезоне "Ведьмака"

Исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак" поделился первыми снимками со съемок, на которых показал себя в образе Геральта из второго сезона.

Дима Коляденко представил кавер на хит Ирины Билык - сеть в восторге

Украинский певец и шоумен Дима Коляденко презентовал кавер на легендарную песню Ирины Билык — "Фарби".