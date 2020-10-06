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Вторник, 06.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги 6 октября: Путин предложил Украине вакцину от COVID-19 и новые обстрелы в Карабахе
Итоги 6 октября: Путин предложил Украине вакцину от COVID-19 и новые обстрелы в Карабахе
Появились впечатляющие фото с передовой боевых действий на Донбассе
Появились впечатляющие фото с передовой боевых действий на Донбассе
Вокруг "1+1" разгорается громкий скандал из-за плагиата шоу "Маскарад": что произошло
Вокруг "1+1" разгорается громкий скандал из-за плагиата шоу "Маскарад": что произошло
В сборной Украины вспышка коронавируса: кто из игроков заболел
В сборной Украины вспышка коронавируса: кто из игроков заболел

Итоги 6 октября: Путин предложил Украине вакцину от COVID-19 и новые обстрелы в Карабахе

Итоги 6 октября: Путин предложил Украине вакцину от COVID-19 и новые обстрелы в Карабахе
22:12 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
В Украине новый рекорд смертности от Covid-19: за сутки умерли 90 человек, вспышка заболеваемости зафиксирована в сборной Украины. Путин предложил Украине вакцину от коронавируса.

В Украине новый рекорд смертности от Covid-19: за сутки умерли 90 человек

люди в масках

В Украине новый "рекорд" по количеству смертей от COVID-19 за сутки.

"Откуда эти черти лезут?" Кандидатка в мэры Киева шокировала украинцев

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Ведущая реалити "Ревизор с Тищенко" на Новом канале, Елена Филонова, стала кандидатом в мэры Киева, пользователи сети в шоке.

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Все по теме:

Украина, Вакцина, Карабах, Карантин, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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