Итоги 6 октября: Путин предложил Украине вакцину от COVID-19 и новые обстрелы в Карабахе

В Украине новый рекорд смертности от Covid-19: за сутки умерли 90 человек
В Украине новый "рекорд" по количеству смертей от COVID-19 за сутки.
"Откуда эти черти лезут?" Кандидатка в мэры Киева шокировала украинцев
Ведущая реалити "Ревизор с Тищенко" на Новом канале, Елена Филонова, стала кандидатом в мэры Киева, пользователи сети в шоке.
Зеленский обвинил журналистов в попытке сорвать его диалог с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина никогда не остановит войну, если не будет говорить с Россией.
Люди бежали врассыпную: появилось видео смертельного обстрела Гянджи
В сети появилось видео обстрела Центрального рынка азербайджанского города Гянджа армянской артиллерией.
Путин предложил Украине вакцину от коронавируса: как она работает и правда ли помогает
Президент РФ Владимир Путин предложил Украине нашумевшую российскую вакцину от коронавируса COVID-19 "Спутник V", - вокруг нее ведутся бурные споры в научном сообществе.
В сборной Украины вспышка коронавируса: кто из игроков заболел
У Андрея Лунина (Реал Мадрид), Юрия Панькива (Александрия) и шеф-повара сине-желтых Любомира Тошича выявлен коронавирус.
Вокруг "1+1" разгорается громкий скандал из-за плагиата шоу "Маскарад": что произошло
Канал "Украина" сделал заявление относительно шоу "Маскарад" от "1+1", в котором обвинил телеканал в "пиратском поведении". Телеканал готовит иск в суд на своих конкурентов.
Генри Кавилл показал, как будет выглядеть Геральт во втором сезоне "Ведьмака"
Исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак" поделился первыми снимками со съемок, на которых показал себя в образе Геральта из второго сезона.
Дима Коляденко представил кавер на хит Ирины Билык - сеть в восторге
Украинский певец и шоумен Дима Коляденко презентовал кавер на легендарную песню Ирины Билык — "Фарби".