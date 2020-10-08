Главой НАН Украины избрали самого молодого кандидата - ему 69 лет

Профессор занял в НАН Украины должность Бориса Патона, который скончался в возрасте 101 года.

7 октября 2020 года Национальная академия наук Украины (НАНУ) определилась со своим новым президентом - им стал директор Института теоретической физики академик Анатолий Загородний.

Об этом на своей странице Facebook проинформировала пресс-служба НАН Украины.

За академика проголосовало две трети голосовавших.

Анатолий Загородний - физик-теоретик, заведующий отделом теории и моделирования плазменных процессов Института теоретической физики, академик НАН Украины, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, председатель Комиссии НАНУ по научному наследию академика В. И. Вернадского. Ранее он также занимал должность вице-президента НАН Украины.

Загородний оказался самым молодым среди претендентов на пост президента НАНУ - ему 69 лет.

Отметим, что новый президент обошел в "выборной гонке" троих кандидатов - ученого Владислала Гончарука (79 лет), академика-секретаря Отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины Сергея Комисаренко (78 лет) и доктора физмат-наук Владимира Семиноженка (70 лет).

Напомним, что предыдущим президентом Национальной академии наук Украины был Борис Патон, которой ушел из жизни 19 августа в возрасте 101 года.