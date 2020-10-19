Харьков, Чернигов и Хмельницкий попали в "красную зону": какие ограничения там вводят

С 19 октября в Украине вступили в силу обновленные зоны карантина. В "красной" зоне оказались 8 областных центров. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Красная" зона

В эту зону вошли:

города Владимир-Волынский и Нововолынск, Киверцовский район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

город Коростень, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

город Ивано-Франковск Ивано-Франковской области;

город Васильков и Бориспольский район Киевской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;

город Полтава Полтавской области;

города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;

город Сумы и Сумской район Сумской области;

города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастырисский районы Тернопольской области;

города Харьков и Люботин, Богодуховский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Нетешин и Славута, Волочисский, Городокский, Дунаевецкий, Красиловский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;

города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;

города Чернигов и Нежин Черниговской области.

По обновленному протоколу, в этой зоне разрешено продолжить работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов (кроме Донецкой области).

В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях разрешена работа школ, колледжей, вузов. Однако решение о каникулах принимают местные власти.

В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях разрешена работа заведений общественного питания.

В населенных пунктах и районах Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областей разрешена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

В Донецкой области разрешено посещение учреждений и учреждений, оказывающих социальные и реабилитационные услуги семьям с трудными жизненными обстоятельствами.

"Оранжевая" зона

В эту зону вошли: Винница, Луцк, Днепр, Ужгород, Киев, Львов, Одесса, Ровно, Херсон, Черкассы.

В этой зоне запрещается работа хостелов, турбаз и т. п. (кроме отелей); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета 1 человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; прием новых смен в детские лагеря.

Также, по обновленному протоколу, запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00.

"Желтая" зона

В эту зону вошли Запорожье, Калуш, Бровары.

Продолжает действовать запрет относительно посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые оказывают "кризисные" услуги. Недавно ввели новое ограничение: запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 30 человек, работу заведений питания с 22:00 до 7:00.

"Зеленая" зона

Все остальные регионы входят в эту зону. Обязательным остается наличие маски или респиратора во время пребывания в помещении; соблюдение дистанции во время перевозки людей в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест. Эти ограничения действуют и в других зонах.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что Министерство предлагает увеличить размер штрафа за нарушение карантина с 170 гривен до 17 тысяч гривен.