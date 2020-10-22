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"Победы" над бандеровцами уже не радуют: критик Путина рассказал, как россияне относятся к украинцам

"Победы" над бандеровцами уже не радуют: критик Путина рассказал, как россияне относятся к украинцам
Обновлено 06:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер - charter97
Леонид Гозман рассказал, как россияне относятся к украинцам.

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман, что хоть среди электората Владимира Путина и пропала эйфория относительно побед над "бандеровцами", но негативное отношение к украинцам все равно никуда не делось. 

Об этом Гозман рассказал в интервью "Телеграфу".

"Говорить, что все русские - империалисты и на одно лицо - это не соответствует действительности. В окружении моей семьи нет ни одного человека, поддержавшего аннексию Крыма. Нет ни одного моего друга, кто бы одобрял эту дикую внешнюю политику Кремля", - сказал он.

Тем не менее, Гозман отметил, что электорат Путина не изменил свое мнение об украинцах. 

"Но эту часть населения перестали радовать эти мнимые "победы" над бандеровцами и прочие пропагандистские истории. Эйфории больше нет, плохое отношение к украинцам осталось", - указал он. 

Он добавил, что в 2014 году россиян, которые не одобряли оккупацию Крыма было менее 1%, а у подавляющего большинства была "эйфория и настоящий праздник". 

"Впрочем, третью годовщину аннексии отмечали с куда меньшим пафосом, праздник проводился уже не возле Кремля, как до этого, а на Воробьевых горах, там выступали какие-то артисты шестого эшелона, а на митинге гуляли какие-то студенты за 300 рублей. Атмосфера праздника ушла. Как нефть перестала быть драйвером российской экономики, так и Крым и наша агрессия перестали быть драйвером рейтинга Владимира Путина.", - подытожил Гозман. 

Больше о том, могут ли падающие рейтинги Путина привести к новой войне и кто будет жертвой на этот раз, читайте в материале "Телеграф": "Зеленский для Путина чужой, а Лукашенко вызывает глубокое омерзение, - Леонид Гозман". 

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Украина, Россия, Леонид Гозман.

Автор:

Телеграф
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