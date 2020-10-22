Какие регионы Украины самые безопасные в пандемию COVID-19

В Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по количеству новых случаев заражения за сутки, днем ранее заболело 6719 человек. Но ни одной смерти за последние сутки не произошло в Черниговской и Николаевской областях.
По одному больному скончалось в Кировоградской, Сумской, Винницкой областях.
Меньше всего больных 21 октября зафиксировали в следующих областях:
Кировоградской (89 человек);
Херсонской (105);
Винницкой (138).
Рост случаев выздоровления в последние дни можно наблюдать во Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Полтавской, Николаевской, Черниговской областях.
В целом падение заболеваемости заметили в Житомире. Число новых случаев упало почти вдвое за последние пару дней: 20 октября было зарегистрировано 376 случаев инфицирования, 21 октября уже 163 случая, а 22 октября - 204.
В Сумах снизилось число новых больных и в несколько раз упало число летальных исходов.
Незначительный спад и во Львовской области, где с начала пандемии в Украине умерло больше всего больных коронавирусом. 22 октября там зафиксировали 319 новых случаев (раннее в среднем было по 350) и девять летальных исходов (вчера 21 октября зарегистрировано 14 случаев).
Всего за все время пандемии в Украине заболело 322 879 человек, из них 124 898 выздоровели, летальных исходов — 6043.
Напомним, сегодня 22 октября в Украине вновь побит антирекорд по количеству заболевших на COVID-19.