Какие регионы Украины самые безопасные в пандемию COVID-19

По состоянию на 22 октября в Украине зарегистрировано 7 053 случаев коронавируса.

В Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по количеству новых случаев заражения за сутки, днем ранее заболело 6719 человек. Но ни одной смерти за последние сутки не произошло в Черниговской и Николаевской областях.

По одному больному скончалось в Кировоградской, Сумской, Винницкой областях.

Меньше всего больных 21 октября зафиксировали в следующих областях:

Кировоградской (89 человек);

Херсонской (105);

Винницкой (138).

Рост случаев выздоровления в последние дни можно наблюдать во Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Полтавской, Николаевской, Черниговской областях.

В целом падение заболеваемости заметили в Житомире. Число новых случаев упало почти вдвое за последние пару дней: 20 октября было зарегистрировано 376 случаев инфицирования, 21 октября уже 163 случая, а 22 октября - 204.

В Сумах снизилось число новых больных и в несколько раз упало число летальных исходов.

Незначительный спад и во Львовской области, где с начала пандемии в Украине умерло больше всего больных коронавирусом. 22 октября там зафиксировали 319 новых случаев (раннее в среднем было по 350) и девять летальных исходов (вчера 21 октября зарегистрировано 14 случаев).

Всего за все время пандемии в Украине заболело 322 879 человек, из них 124 898 выздоровели, летальных исходов — 6043.

Напомним, сегодня 22 октября в Украине вновь побит антирекорд по количеству заболевших на COVID-19.