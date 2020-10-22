Дмитрий Корчинский подхватил коронавирус и назвал причиной болезни "маловерие и слабые молитвы"

Журналист назвал невероятную причину заражения коронавирусом.

Журналист Дмитрий Корчинский, который также является основателем партии "Братство" и баллотировался в президенты Украины на выборах 2004 года, заразился COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

По словам Дмитрия, он заболел потому, что мало верил и недостаточно молился.

Кто такой Дмитрий Корчинский?

Во время протестов на Евромайдане в 2013 году вместе с несколькими сотнями членов "Братства" показательно штурмовал АП, после чего уехал за границу от уголовной ответственности за это, и вернулся только в 2014 году.

За время агрессии Российской Федерации на Донбассе в 2014-2016 годах Корчинский воевал с добровольческим батальоном.

В последний год он выступает на молитвенных сборах христиан "Эклезия", даже получил церковную награду. Себя журналист называет поклонником "христианской революции".

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