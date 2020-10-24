Итоги 24 октября: бои за Карабах, "слежка" за Арахамией и взрыв на российском танкере возле Керчи

В Украине уже более 337 тысяч больных COVID-19

В Украине за сутки обнаружили 7 014 новых случаев коронавируса

Заразился коронавирусом и мэр Киева Виталий Кличко.

О положительном результате объявил и президент Польши Анджей Дуда.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия думает, что за ним следят.

Депутат Давид Арахамия обнаружил на своем автомобиле "жучок для слежки".

Однако в сети считают, что устройство скорее всего является датчиком давления шин.

Между Баку и Ереваном не утихает противостояние за Нагорный Карабах.

Баку снова нанес удар по так называемой "столице" Нагорного Карабаха Степанакерту.

Утром 24 октября стало известно, что в Нагорном Карабахе погиб молодой российский солдат Александр Нечаев.

Украинский блогер и военно-политический обозреватель Алексей Арестович дал подробный анализ текущей ситуации в Нагорном Карабахе.

Танкер "Генерал Ази Асланов" терпит бедствие

На российском танкере "Генерал Ази Асланов" в Керченском проливе произошел взрыв.

Шахтер не сумел обыграть Ворсклу

24 октября Шахтер в Киеве в рамках центрального матча 7-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимал Ворсклу.

Барселона проиграла Реалу первое Эль-Класико сезона

Барселона в рамках центрального матча 7-го тура чемпионата Испании принимала мадридский Реал.

Гол на первой минуте помог Динамо обыграть Александрию

Динамо в рамках матча 7-го тура чемпионата Украины по футболу принимала Александрию.

Как прошел 1 выпуск проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной

В пятницу, 23 октября, в эфире телеканала СТБ состоялась премьера реалити-шоу "Холостячка". Главной героиней стала актриса театра и кино, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина.

Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце

Арнольд Шварценеггер сообщил, что перенес сложную операцию на сердце по замене аортального клапана.

В Эквадоре умер рекордсмен Книги рекордов Гиннесса

В Эквадоре скончался 110-летний Хулио Сесара Мору Тапиа. Он и его супруга, 104-летняя Вальдрамина Макловиу Кинтерос Рейес, ранее попали в Книгу рекордов Гиннесса, как самая старейшая супружеская пара в мире.

Робопес замерил радиацию в зоне отчуждения

22 октября, Чернобыльскую АЭС посетили инженеры Университета Бристоля. Их задачей были испытания в условиях зоны отчуждения дистанционно управляемых роботов, одним из которых стал всемирно известный SPOT