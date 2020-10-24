Итоги 24 октября: бои за Карабах, "слежка" за Арахамией и взрыв на российском танкере возле Керчи

В Украине уже более 337 тысяч больных COVID-19
В Украине за сутки обнаружили 7 014 новых случаев коронавируса
Заразился коронавирусом и мэр Киева Виталий Кличко.
О положительном результате объявил и президент Польши Анджей Дуда.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия думает, что за ним следят.
Депутат Давид Арахамия обнаружил на своем автомобиле "жучок для слежки".
Однако в сети считают, что устройство скорее всего является датчиком давления шин.
Между Баку и Ереваном не утихает противостояние за Нагорный Карабах.
Баку снова нанес удар по так называемой "столице" Нагорного Карабаха Степанакерту.
Утром 24 октября стало известно, что в Нагорном Карабахе погиб молодой российский солдат Александр Нечаев.
Украинский блогер и военно-политический обозреватель Алексей Арестович дал подробный анализ текущей ситуации в Нагорном Карабахе.
Танкер "Генерал Ази Асланов" терпит бедствие
На российском танкере "Генерал Ази Асланов" в Керченском проливе произошел взрыв.
Шахтер не сумел обыграть Ворсклу
24 октября Шахтер в Киеве в рамках центрального матча 7-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимал Ворсклу.
Барселона проиграла Реалу первое Эль-Класико сезона
Барселона в рамках центрального матча 7-го тура чемпионата Испании принимала мадридский Реал.
Гол на первой минуте помог Динамо обыграть Александрию
Динамо в рамках матча 7-го тура чемпионата Украины по футболу принимала Александрию.
Как прошел 1 выпуск проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной
В пятницу, 23 октября, в эфире телеканала СТБ состоялась премьера реалити-шоу "Холостячка". Главной героиней стала актриса театра и кино, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина.
Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце
Арнольд Шварценеггер сообщил, что перенес сложную операцию на сердце по замене аортального клапана.
В Эквадоре умер рекордсмен Книги рекордов Гиннесса
В Эквадоре скончался 110-летний Хулио Сесара Мору Тапиа. Он и его супруга, 104-летняя Вальдрамина Макловиу Кинтерос Рейес, ранее попали в Книгу рекордов Гиннесса, как самая старейшая супружеская пара в мире.
Робопес замерил радиацию в зоне отчуждения
22 октября, Чернобыльскую АЭС посетили инженеры Университета Бристоля. Их задачей были испытания в условиях зоны отчуждения дистанционно управляемых роботов, одним из которых стал всемирно известный SPOT