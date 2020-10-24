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Суббота, 24.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги 24 октября: бои за Карабах, "слежка" за Арахамией и взрыв на российском танкере возле Керчи
Итоги 24 октября: бои за Карабах, "слежка" за Арахамией и взрыв на российском танкере возле Керчи
Ставки растут: появился подробный анализ и карта боев в Карабахе
Ставки растут: появился подробный анализ и карта боев в Карабахе
Врачи не обеспечены средствами защиты: признания интерна киевской больницы
Врачи не обеспечены средствами защиты: признания интерна киевской больницы
Ксения Мишина разоткровенничалась о дебюте в шоу "Холостячка"
Ксения Мишина разоткровенничалась о дебюте в шоу "Холостячка"

Итоги 24 октября: бои за Карабах, "слежка" за Арахамией и взрыв на российском танкере возле Керчи

Итоги 24 октября: бои за Карабах, "слежка" за Арахамией и взрыв на российском танкере возле Керчи
Обновлено 21:12 Сегодня Телеграф

В Украине уже более 337 тысяч больных COVID-19

В Украине за сутки обнаружили 7 014 новых случаев коронавируса

Заразился коронавирусом и мэр Киева Виталий Кличко. 

О положительном результате объявил и президент Польши Анджей Дуда

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия думает, что за ним следят.

Депутат Давид Арахамия обнаружил на своем автомобиле "жучок для слежки".

Однако в сети считают, что устройство скорее всего является датчиком давления шин.

Между Баку и Ереваном не утихает противостояние за Нагорный Карабах. 

Баку снова нанес удар по так называемой "столице" Нагорного Карабаха Степанакерту.

Утром 24 октября стало известно, что в Нагорном Карабахе погиб молодой российский солдат Александр Нечаев.

Украинский блогер и военно-политический обозреватель Алексей Арестович дал подробный анализ текущей ситуации в Нагорном Карабахе. 

Танкер "Генерал Ази Асланов" терпит бедствие

На российском танкере "Генерал Ази Асланов" в Керченском проливе произошел взрыв. 

Шахтер не сумел обыграть Ворсклу

24 октября Шахтер в Киеве в рамках центрального матча 7-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимал Ворсклу.

Барселона проиграла Реалу первое Эль-Класико сезона

Барселона в рамках центрального матча 7-го тура чемпионата Испании принимала мадридский Реал. 

Гол на первой минуте помог Динамо обыграть Александрию

Динамо в рамках матча 7-го тура чемпионата Украины по футболу принимала Александрию. 

Как прошел 1 выпуск проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной

В пятницу, 23 октября, в эфире телеканала СТБ состоялась премьера реалити-шоу "Холостячка". Главной героиней стала актриса театра и кино, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина.

Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце

Арнольд Шварценеггер сообщил, что перенес сложную операцию на сердце по замене аортального клапана.

В Эквадоре умер рекордсмен Книги рекордов Гиннесса

В Эквадоре скончался 110-летний Хулио Сесара Мору Тапиа. Он и его супруга, 104-летняя Вальдрамина Макловиу Кинтерос Рейес, ранее попали в Книгу рекордов Гиннесса, как самая старейшая супружеская пара в мире.

Робопес замерил радиацию в зоне отчуждения

22 октября, Чернобыльскую АЭС посетили инженеры Университета Бристоля. Их задачей были испытания в условиях зоны отчуждения дистанционно управляемых роботов, одним из которых стал всемирно известный SPOT

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Все по теме:

Виталий Кличко, Карабах, Коронавирус, Итоги дня, Давид Арахамия.

Автор:

Телеграф
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