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"Манипуляция". Шмыгаль оправдался за деньги для онкобольных в Украине

"Манипуляция". Шмыгаль оправдался за деньги для онкобольных в Украине
18:54 Сегодня Телеграф Фото: Денис Шмыгаль (Кабмин)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснился касательно средств из фонда для онкобольных, которые направили на ремонт дорог.

Об этом он заговорил 28 октября на своей странице в Фейсбук.

По словам премьера, в 2020 году власти и так выделили на 40% больше средств на лечение онкобольных, чем в 2019, и вдвое больше, чем в 2018 году. За апрель-октябрь медучреждениям, которые лечат онкобольных, выделили 2,4 млрд грн, в то время как за весь 2019 эта сумма составила 1,9 млрд грн.

Касательно самого решения о перераспределении средств, Шмыгаль подчеркивает, что в этом году планировалось реконструировать Национальный институт рака, деньги на который выделяли еще в 2018-19 годах, но подготовка началась только в 2020. Поэтому Минздрав требует больше времени для работы над ним.

Таким образом данное решение по перераспределению денег было согласовано и с Минздравом и с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

Потраченные в этом году на дороги средства будут предусмотрены для реконструкции лаборатории диагностики в 2021 году, для этого были приняты соответствующие изменения в постановление №571, которые позволят реализовать проект по диагностике онкологических заболеваний в следующем году.

Стоит напомнить, что ранее в Кабмине уже объясняли причину передачи денег "онкобольных" на ремонт дорог.

Читайте также в материале "Телеграф", сколько денег на дороги отправили из спецфонда, известного как коронавирусный фонд в Украине.

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Все по теме:

Украина, Бюджет, Дороги, Онкобольные, Деньги, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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