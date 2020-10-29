Изнасилованную полицейскими в Кагарлыке женщину напугало решение суда

27 октября судья Голосеевского районного суда в Киеве освободила из-под стражи Ярослава Леваднюка, бывшего полицейского - фигуранта дела о пытках и изнасиловании в Кагарлыке. Жертва изнасилования в Кагарлыке прокомментировала освобождение одного из обидчиков.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

"Вот и страшно, что выпустили. Сегодня выпустили его, завтра выпустят еще Кузива или Сулиму...это из-за того и страшно", - прокомментировала решение суда жертва насильников.

На данный момент в СИЗО ожидают суда лишь Сергей Сулима и Николай Кузив. Именно их подозревают в избиении и изнасиловании девушки. Освобожденный же Ярослав Левандюк подозревается в том, что держал жертву за руки во время надругательства.

Сейчас пока неизвестно, почему выпустили из-под стражи Ярослава Левандюка. Суд свое решение с обоснованием еще не обнародовал.

По словам следователей, расследование дела насильников в погонах - уже близится к завершению. Подозреваемые, по данным следствия, действовали системно. А тогдашнее руководство знало о беззаконии.

Адвокат жертвы полицейских отмечает, что ее подзащитная не единственная пострадавшая. И для них важно не скорость следствия, а его качество.

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