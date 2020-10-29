Скачать
Четверг, 29.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги дня 29 октября: Зеленский vs Конституционный суд, Лукашенко закрыл границу с Украиной и неудача Зари
Итоги дня 29 октября: Зеленский vs Конституционный суд, Лукашенко закрыл границу с Украиной и неудача Зари
Геннадий Москаль: Новым скандалом с Венгрией Зеленский и Кулеба отвлекают от провала "слуг народа" на выборах
Геннадий Москаль: Новым скандалом с Венгрией Зеленский и Кулеба отвлекают от провала "слуг народа" на выборах
Главу Конституционного суда вызвали на допрос в ГБР
Главу Конституционного суда вызвали на допрос в ГБР
Заря уступила Браге в Лиге Европы, пропустив два ранних гола (видео)
Заря уступила Браге в Лиге Европы, пропустив два ранних гола (видео)

Изнасилованную полицейскими в Кагарлыке женщину напугало решение суда

Изнасилованную полицейскими в Кагарлыке женщину напугало решение суда
22:57 Сегодня Телеграф Фото: tsn.ua

27 октября судья Голосеевского районного суда в Киеве освободила из-под стражи Ярослава Леваднюка, бывшего полицейского - фигуранта дела о пытках и изнасиловании в Кагарлыке. Жертва изнасилования в Кагарлыке прокомментировала освобождение одного из обидчиков.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

"Вот и страшно, что выпустили. Сегодня выпустили его, завтра выпустят еще Кузива или Сулиму...это из-за того и страшно", - прокомментировала решение суда жертва насильников.

На данный момент в СИЗО ожидают суда лишь Сергей Сулима и Николай Кузив. Именно их подозревают в избиении и изнасиловании девушки. Освобожденный же Ярослав Левандюк подозревается в том, что держал жертву за руки во время надругательства.

Сейчас пока неизвестно, почему выпустили из-под стражи Ярослава Левандюка. Суд свое решение с обоснованием еще не обнародовал.

По словам следователей, расследование дела насильников в погонах - уже близится к завершению. Подозреваемые, по данным следствия, действовали системно. А тогдашнее руководство знало о беззаконии.

Адвокат жертвы полицейских отмечает, что ее подзащитная не единственная пострадавшая. И для них важно не скорость следствия, а его качество. 

Читайте также в материале "Телеграф": Следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении бывшему главе Кагарлыкского отделения полиции в Киевской области. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Полиция, Изнасилование, Жертва, Кагарлык.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эмили Ратаковски не будет узнавать пол ребенка до его 18-летия - что имеет в виду модель
02 «Врачи здесь не помогут»: Путин озадачил своим поведением на инвестиционном форуме (видео)
03 Во Львове врачебный скандал из-за смерти онкобольного юноши от коронавируса
04 Как Россия "благоустроила" Севастополь за шесть лет оккупации Крыма: фото и цифры
05 Коронавирус за сутки побил "рекорды" в восьми регионах Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Изнасилованную полицейскими в Кагарлыке женщину напугало решение суда
Изнасилованную полицейскими в Кагарлыке женщину напугало решение суда
Пьяный водитель сбил подростков на переходе в Кривом Роге: момент жуткой аварии попал на видео
Пьяный водитель сбил подростков на переходе в Кривом Роге: момент жуткой аварии попал на видео
Беларусь закрыла границы: пограничники рассказали, кого не касается запрет на въезд
Беларусь закрыла границы: пограничники рассказали, кого не касается запрет на въезд
Клаудиа Шиффер названа &quot;Женщиной года&quot; по версии журнала GQ: как сейчас выглядит 50-летняя супермодель
Клаудиа Шиффер названа "Женщиной года" по версии журнала GQ: как сейчас выглядит 50-летняя супермодель
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь