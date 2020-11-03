Глава украинской делегации в ПАСЕ заболела COVID-19

Народный депутат от "Слуги народа" и глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько объявила, что заразилась коронавирусом.

Об этом она написала в Facebook.

"Сегодня получила положительный результат теста. Всех с кем контактировала в последние дни проинформировала, попросила по возможности быть на самоизоляции и использовать все средства безопасности", - написала Ясько.

Напомним, ранее о COVID-19 заявил еще один нардеп "Слуги народа" Алексей Мовчан.

По состоянию на утро 3 ноября в Украине зафиксировано уже более 411 тысяч случаев коронавируса, из них почти 8,9 тысяч лишь за последние сутки. Этот показатель является новым антирекордом.

В связи с этим Минздрав запустил "горячую линию", на которую может позвонить любой украинец, у которого возникли вопросы по COVID-19.