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Разыскиваемый глава ОАСК Павел Вовк посмеялся над НАБУ и открыл, где находится (фото)

Разыскиваемый глава ОАСК Павел Вовк посмеялся над НАБУ и открыл, где находится (фото)
10:47 Сегодня Телеграф

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк, которого накануне объявили в розыск, заявил, что сейчас находится на больничном из-за коронавируса.

Об этом он высказался накануне на своей странице в Facebook.

Глава ОАСК заметил, что не является подозреваемым по делу, и НАБУ "устраивает цирк" в попытках взять под контроль судебную систему.

Вовк также добавил, что в стране сейчас не конституционный кризис, а кризис «здравого смысла».

«Законы подменяются "революционной целесообразностью", а главный антикоррупционный орган превращается в медиакилера и дешевое пиар-агентство. Я вижу, что президента беспокоит то, что происходит в стране и, в том числе в сфере борьбы с коррупцией. Он очень правильно сказал о необходимости перезагрузки. И начать её нужно с перезагрузки структур, которые плюют на законы, которые управляются извне и действуют в непонятно чьих, но не в украинских интересах», - написал Вовк.

На сайте суда сообщается, что Павел Вовк со 2 ноября вышел на больничный в связи с самоизоляцией из-за заболевания коронавирусом.

Обязанности главы суда исполняет его заместитель Владимир Келеберда.

«Информация НАБУ о систематическом игнорировании вызовов, очевидно, не соответствует действительности. Подчеркиваем необходимость сотрудников НАБУ соблюдать действующее законодательство и не прибегать к очередным пиар-акциям, рассчитывая на распространение манипулятивной информации в СМИ», - сообщает пресс-служба.

Павел Вовк контактировал с окружением Зеленского на выборах президента 2019: всплыли новые пленки

Напомним, 3 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск председателя Окружного админсуда Павла Вовка в рамках уголовного производства о создании преступной организации с целью захвата власти.

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Все по теме:

НАБУ, Розыск, Коронавирус, Павел Вовк, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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