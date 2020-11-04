Итоги 4 ноября: "черная" зона карантина, выборы президента США и возвращение Виталия Маркива в Украину

Выборы президента в США. Кернес победил на выборах мэра Харькова. Нацгвардеец Виталий Маркив вернулся в Украину.

В Украине за сутки почти 10 000 случаев коронавируса

На утро среды, 4 ноября, в Украине установлен очередной рекорд по числу новых случаев коронавируса COVID-19 за сутки - более 9,5 тысяч человек заразились.

"Черная зона" карантина

Властями рассматривается вариант внедрения новой карантинной зоны – кроме красной, оранжевой, желтой и зеленой может появиться еще условно названная «черная», в которой будет полный локдаун.

Нацгвардеец Виталий Маркив вернулся в Украину

После освобождения 3 ноября экс-заместитель командира взвода добровольческого батальона Национальной гвардии Виталий Маркив наконец вернулся в Украину.

Кернес победил на выборах мэра Харькова

В Харьковской городской территориальной избирательной комиссии объявили, что Геннадий Кернес во время местных выборов 25 октября набрал 60,34% голосов избирателей, что сохраняет за ним кресло мэра города.

Выборы президента в США

В Соединенных Штатах подводят результаты выборов президента. Как известно, идет ожесточенная битва между Джо Байденом (Демократическая партия) и Дональдом Трампом (Республиканская партия).

По состоянию на вечер 4 ноября Демократ Джо Байден с небольшим перевесом обходит действующего президента, республиканца Дональда Трампа.

По предварительным результатам голосования в США: Джо Байден опережает Дональда Трампа в ключевых штатах Мичиган и Висконсин.

Главное условие для боя Усик - Джошуа

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о перспективах Александра Усика на титульный бой со звездой супертяжелого дивизиона Энтони Джошуа.

Марадона попал в больницу

Легенде Аргентины Диего Марадоне проведут "обычную операцию" из-за тромба в мозге.

Легендарные Nokia 8000 и 6300 получат новую жизнь

Еще в 2017 году компания HMD Global приобрела лицензию на производство смартфонов Nokia, и начала перевыпускать самые популярные модели телефонов. Открыл линейку телефон Nokia 3310, после был Nokia 8110, «раскладушка» Nokia 2720 и Nokia 5310 XpressMusic. Сейчас же компания готовит ещё две новинки.

"Мисс Украина-Вселенная 2014" станет мамой

Победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2014" Анна Андрес скоро станет мамой – модель беременна первенцем.

Принц Чарльз выпустил новый органический джин

Наследник королевского престола принц Чарльз уже несколько лет выпускает Хайгроувский джин. Вдохновившись собственным садом в его частном доме в Глостершире, принц совместно с экспертом Кори Мэйсоном из компании The Oxford Artisan Distillery создал новый букет для джина.