Больного COVID-19 могут выписать из больницы с положительным ПЦР-тестом: Степанов озвучил причины

Врач имеет право выписать пациента с COVID-19 до полного выздоровления и даже при наличии положительного ПЦР-теста.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Решение о выписке принимает лечащий врач на основании отсутствия или уменьшения клинических признаков заболевания, а также на основании устойчивой тенденции нормализации лабораторных показателей", - рассказал он.

Если в нахождении в больнице нет необходимости, то угрозы жизни отсутствуют, то врач может перевести вас на лечение в амбулаторных условиях.

Министр подчеркнул, что завершение лечения в домашних условиях гораздо лучше, потому что в больнице есть риск подхватить внутрибольничную инфекцию.

"Если ПЦР-положительный, но есть все основания продолжения лечения дома, этого человека надо и возможно выписывать домой, не надо ждать негативного теста ПЦР", - говорит он.