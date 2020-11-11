В Украине вспыхнули протесты против карантина выходного дня (фото, видео)

В среду, 11 ноября, в 23 городах Украины работники заведений общественного питания выйдут на акцию против введения «карантина выходного дня».

Об этом Украинская ресторанная ассоциация сообщает в своем Facebook.

«Сегодня очевидно, что власть не справляется с преодолением вируса. Но вместо взвешенных направленных эффективных действий мы видим хаотичные непрофессиональные решения, в результате которых отдельные отрасли становятся жертвами политики», — говорится в сообщении.

Рестораторы и представители других сфер бизнеса собираются на Арсенальной, чтобы по Грушевского идти к зданию Кабинета Министров.

Аналогичные митинги проходятся во многих крупных городах Украины.

Отметим, что во время карантина выходного дня: с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.

Как сообщал "Телеграф", сегодня 11 ноября Кабмин рассмотрит введение "карантина выходного дня". В случае если правительство утвердит это решение, то ограничения начнут действовать уже в эти выходные.