У Шмыгаля объяснились за закрытие ресторанов на выходные

По состоянию на 17 ноября, в Украине продолжает распространятся коронавирус и поэтому, в рамках карантина выходного дня в Украине закрывают рестораны. Хотя в самих заведениях процент заражения небольшой, люди в большинстве заражаются по дороге к ним.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, передают РБК-Украина.

По его словам, в ресторанах при условии соблюдения карантинного режима процент заражаемости небольшой. В то же время, люди чаще всего заражаются по дороге к ним.

Министр посетовал на то, что в Украине нет возможности проводить эпидемиологические исследования как в Киеве, отслеживать контакты по телефонам и так далее.

Таким образом, исходя из исследований, которые проводят специалисты, делаются выводы, а затем предлагаются главному санврачу страны. После чего их рассматривает министр здравоохранения и вносит на заседание комиссии ТЭБ и ЧС, а затем и на правительство, - отмечает Немчинов.

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