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Украинцев наконец выпустят из Карабаха: назвала дата вылета в Киев

Украинцев наконец выпустят из Карабаха: назвала дата вылета в Киев
Обновлено 15:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

30 ноября спецрейсом из Баку в Киев вернутся около 20 военных ВСУ. Также в Москву смогут вернутся граждане РФ.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Цибуля".

По предварительным данным, все военные присутствовали на состоявшемся несколько месяцев назад совместном учении Азербайджана и Турции в качестве наблюдателей, а позднее были свидетелями боевых действий ВС Армении и Азербайджана. Таким образом, в списке военных, которые вернутся народину числятся специалисты ГУР, ПВО и РЭБ.

Стоит отметить, что 26 ноября российский "Аэрофлот" приступит к выполнению регулярных чартерных рейсов по маршруту Баку-Москва. Полеты будут выполняться дважды в неделю - в четверг и воскресенье.

А вот украинский "SkyUp Airlines" осуществит чартерный рейс Баку-Киев аж 30 ноября.

В то же время, на самолет будут допускаться только пассажиры, имеющие гражданство или право въезда в страну назначения, а также имеющие результат теста на коронавирус.

Читайте также в материале "Телеграфа": Как изменились города Карабаха после объявления прекращения огня.

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Все по теме:

Украина, Россия, Самолет, Армения, Карабах, Ереван.

Автор:

Телеграф
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