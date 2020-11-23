Украинцев наконец выпустят из Карабаха: назвала дата вылета в Киев

30 ноября спецрейсом из Баку в Киев вернутся около 20 военных ВСУ. Также в Москву смогут вернутся граждане РФ.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Цибуля".

По предварительным данным, все военные присутствовали на состоявшемся несколько месяцев назад совместном учении Азербайджана и Турции в качестве наблюдателей, а позднее были свидетелями боевых действий ВС Армении и Азербайджана. Таким образом, в списке военных, которые вернутся народину числятся специалисты ГУР, ПВО и РЭБ.

Стоит отметить, что 26 ноября российский "Аэрофлот" приступит к выполнению регулярных чартерных рейсов по маршруту Баку-Москва. Полеты будут выполняться дважды в неделю - в четверг и воскресенье.

А вот украинский "SkyUp Airlines" осуществит чартерный рейс Баку-Киев аж 30 ноября.

В то же время, на самолет будут допускаться только пассажиры, имеющие гражданство или право въезда в страну назначения, а также имеющие результат теста на коронавирус.

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