"Сохранит много нервов": журналист поделился опытом, чего нельзя делать при COVID-19

Журналист Сергей Гришин, который подхватил коронавирус и более им почти две недели, советует меньше смотреть новостей, запастись витаминами С и D, чтобы "потом не гоняться за ними", а также не слушать тех, кто считает, что COVID-19 – это не страшно, опираясь исключительно на статистику по количеству смертности в Украине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Советы, которые вы не просили. Когда болеете, не читайте эти бесконечные новости о том, сколько людей умерло в сутки, сколько осталось мест в больницах, и сколько людей не дождались кислорода. Это точно не помогает, а на оборот", - уверен он.

По его словам, то, что действительно нужно сделать и что действительно поможет так это купить пульсоксиметр.

"Это недорого и сохранит вам и врачам много нервов. Витамины С, D тоже можете уже купить, чтобы потом не гоняться за ними", - посоветовал журналист.

Также он предоржил все тем, кто "носится по фейсбуку со статистикой смертности от Госстата, что в этом году умерло меньше людей, чем в прошлом", все же не преуменьшать опасность коронавируса и не вводить в заблуждение других.

"Немного поболейте, а потом вернемся к этому разговору", - подытожил Гришин.

Как сообщал «Телеграф», ранее медики рассказали, кому из больных коронавирусом категорически нельзя садиться за руль. А также стало известно, где в Украине продается пульсоксиметр.