Итоги дня 27 ноября: возможные даты введения локдауна и отсрочка повышения "минималки"

Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки в стране зафиксировали рекордные 16 218 случаев заболевания.
Даты локдауна
В украинском правительстве рассматривают несколько вариантов дат введения полного локдауна в Украине.
Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил может ли локдаун остановить распространение коронавируса.
Минималку повышать не спешат
В Украине пока планируют отложить запланированное ранее повышение минимальной заработной платы.
Скончалась звезда хорроров Дария Николоди
В возрасте 70 лет ушла из жизни звезда итальянского кино Дария Николоди.
Звезда "Друзей" Мэттью Перри помолвлен
Звезда американского ситкома "Друзья" Мэттью Перри обручился с литературным менеджером Молли Гурвиц.
Произведение Banksy продано на аукционе в Нидерландах за €170 тысяч
Картина таинственного уличного художника Banksy под названием "Птица с гранатой" ушла с молотка в Нидерландах в четверг, 26 ноября, за 170 тысяч евро (около 6 миллионов гривен).
Названы лучшие актеры столетия по версии The New York Times
The New York Times составил список из 25 величайших актеров столетия.