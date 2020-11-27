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Пятница, 27.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
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Итоги дня 27 ноября: возможные даты введения локдауна и отсрочка повышения "минималки"
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Астролог назвал сроки начала и ослабления локдауна в Украине

Итоги дня 27 ноября: возможные даты введения локдауна и отсрочка повышения "минималки"

Итоги дня 27 ноября: возможные даты введения локдауна и отсрочка повышения "минималки"
Обновлено 20:48 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки в стране зафиксировали рекордные 16 218 случаев заболевания.

Даты локдауна

 

В украинском правительстве рассматривают несколько вариантов дат введения полного локдауна в Украине.

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил может ли локдаун остановить распространение коронавируса

Минималку повышать не спешат

В Украине пока планируют отложить запланированное ранее повышение минимальной заработной платы.

Скончалась звезда хорроров Дария Николоди

В возрасте 70 лет ушла из жизни звезда итальянского кино Дария Николоди.

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Все по теме:

Дензел Вашингтон, Минимальная зарплата, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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