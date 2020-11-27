Итоги дня 27 ноября: возможные даты введения локдауна и отсрочка повышения "минималки"

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки в стране зафиксировали рекордные 16 218 случаев заболевания.

Даты локдауна

В украинском правительстве рассматривают несколько вариантов дат введения полного локдауна в Украине.

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил может ли локдаун остановить распространение коронавируса.

Минималку повышать не спешат

В Украине пока планируют отложить запланированное ранее повышение минимальной заработной платы.

Скончалась звезда хорроров Дария Николоди

В возрасте 70 лет ушла из жизни звезда итальянского кино Дария Николоди.

Звезда "Друзей" Мэттью Перри помолвлен

Звезда американского ситкома "Друзья" Мэттью Перри обручился с литературным менеджером Молли Гурвиц.

Произведение Banksy продано на аукционе в Нидерландах за €170 тысяч

Картина таинственного уличного художника Banksy под названием "Птица с гранатой" ушла с молотка в Нидерландах в четверг, 26 ноября, за 170 тысяч евро (около 6 миллионов гривен).

Названы лучшие актеры столетия по версии The New York Times

The New York Times составил список из 25 величайших актеров столетия.