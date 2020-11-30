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Понедельник, 30.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги 30 ноября: планы по локдауну в Украине, травма Байдена и фото дочери Путина
Итоги 30 ноября: планы по локдауну в Украине, травма Байдена и фото дочери Путина
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Будет ли работать транспорт во время локдауна: всплыли детали
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Итоги 30 ноября: планы по локдауну в Украине, травма Байдена и фото дочери Путина

Итоги 30 ноября: планы по локдауну в Украине, травма Байдена и фото дочери Путина
Обновлено 20:49 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине обнаружено почти 10 тысяч новых случаев COVID-19.

Локдаун в Украине 

По данным СМИ, в Кабмине согласовали сроки локдауна. Он продлится с 24 декабря по 15 января. 

Однако по другим данным, решение о его введении не принято. Однако известно, что работу транспорта останавливать не будут. 

На фоне этого, под ОПУ сооружают новогодний каток

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Новоизбранный президент США Джо Байден получил травму ноги, играя с одной из своих собак, врачи диагностировали трещины в двух костях.

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30 ноября, в социальной сети Twitter появилось пикантное фото предполагаемой дочери президента РФ Владимира Путина - Елизаветы Кривоногих.

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Все по теме:

Владимир Путин, Джо Байден, Коронавирус, Bitcoin, Майя Санду, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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