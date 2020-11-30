Итоги 30 ноября: планы по локдауну в Украине, травма Байдена и фото дочери Путина

Коронавирус в Украине

В Украине обнаружено почти 10 тысяч новых случаев COVID-19.

Локдаун в Украине

По данным СМИ, в Кабмине согласовали сроки локдауна. Он продлится с 24 декабря по 15 января.

Однако по другим данным, решение о его введении не принято. Однако известно, что работу транспорта останавливать не будут.

На фоне этого, под ОПУ сооружают новогодний каток.

Джо Байден получил травму во время игры со своей собакой

Новоизбранный президент США Джо Байден получил травму ноги, играя с одной из своих собак, врачи диагностировали трещины в двух костях.

В сети нашли пикантное фото третьей дочери Путина

30 ноября, в социальной сети Twitter появилось пикантное фото предполагаемой дочери президента РФ Владимира Путина - Елизаветы Кривоногих.

Санду хочет заменить путинских миротворцев в Приднестровье

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявляет о необходимости вывода с территории Приднестровья российских военных вместе с оружием, которое они охраняют на складах.

В Кремле же грозят "серьезной дестабилизацией" в Приднестровье.

Стоимость Bitcoin достигла исторического максимума

Курс криптовалюты Bitcoin в понедельник, 30 ноября, установил новый рекорд.

Объявлен победитель шоу "Танці з зірками"

В воскресенье, 29 ноября, прошел долгожданный женский суперфинал шоу «Танцы со звездами», который был посвящен Рождественским праздникам.

Михаила Ефремова переводят в колонию

В понедельник, 30 ноября, адвокат Андрей Алешкин, который представляет актёра в суде, заявил, что 1 декабря артиста переводят из СИЗО в колонию после 20-дневного карантина.

Близкий друг Зеленского из "Квартала" располнел и рассказал о тяжелой болезни

Украинский комик, шоумен и актер студии "Квартал-95" Евгений Кошевой рассказал о своем самочувствии.

Нашумевший украинский фильм "Атлантида" теперь можно посмотреть онлайн

30 ноября состоялась онлайн-премьера украинского фильма «Атлантида», который вышел на большие экраны 5 ноября.