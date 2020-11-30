Степанов признал провальной идею с карантином выходного дня

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов признал, что карантин выходного дня не принес должных результатов и не ожидает, что его ведомство будет предлагать его продолжение.

Об этом он заявил в эфире телеканала Україна 24.

"Не думаю, что мы будем делать такое предложение", - сказал Степанов, говоря о возможности продления карантина выходного дня.

По его словам карантин не позволил достичь эффекта, на который изначально рассчитывали в министерстве. Среди причин, Степанов назвал то, что "украинцы не придерживались его в полном объеме".

Как сообщалось ранее, в Украине три недели подряд вводилось ограничение с 00:00 субботы по 00:00 понедельника на работу всех публичных заведений. Исключением были продуктовые магазины, учреждения медицинской и ветеринарной практики и автозаправки.

Напомним, в правительстве рассматривают возможность введения более жестких карантинных мер на новогодние праздники, однако, по состоянию на 30 ноября, решение об их введении не принято.