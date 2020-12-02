В борьбу с коронавирусом включились интерны и студенты: как они помогают врачам и больным в Украине

К борьбе с коронавирусом в Украине Минздрав начал привлекать интернов и студентов медицинских ВУЗов. Первые работают под руководством лечащего врача, помогают ему, но не могут назначать лечение. Что касается студентов, то они оказывают свою помощь в лабораторных центрах.

Об этом заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак рассказала в интервью "Телеграфу".

По ее словам, работа в лабораториях требует еще большего человеческого ресурса, поскольку это бы минимизировало задержки при обработке данных, внесении их в базы и т.д.

Как рассказала Микичак, коллеги из других стран тоже активно задействуют студентов, а также других граждан. На период пандемии при больницах они выполняют обязанности, прежде всего, технического или младшего медицинского персонала.

Заместитель министра здравоохранения подчеркивает, что "больница это ведь не только врачи и техника". Пациенты нуждаются в уходе (убрать, накормить больного, принести передачу от родных, перевернуть или растереть спину, переодеть или завезти на обследование), а медики – "и в финансировании, и в добром слове, и в горячем кофе в перерыв".

"В общем, персонал работает самоотверженно, с очень большой нагрузкой, психологически и физически истощен", - описала ситуацию в больницах замминистра.

Больше о текущей ситуации в системе здравоохранения Украины читайте в материале "Телеграфа": Медперсонал сильно истощен, для борьбы с COVID-19 уже привлекаем студентов и интернов - заместитель министра Ирина Микичак.