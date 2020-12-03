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Четверг, 03.12.2020
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Ветеран АТО бросил вызов скандальной нардепше Третьяковой: история получила неожиданный поворот

Ветеран АТО бросил вызов скандальной нардепше Третьяковой: история получила неожиданный поворот
Обновлено 19:03 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

1 декабря председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Украины Галина Третьякова высказалась против выплат для предпринимателей, которые не заплатили достаточно налогов. В ответ на это 2 декабря предприниматель, ветеран АТО Валерий Ананьев выложил пост в соцсети Фейсбук, в котором раскритиковал такую позицию нардепки, на что получил от нее предложение о личном разговоре.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, 3 декабря.

По его словам, Третьякова предложила кинуть ей номер мобильного в сообщения для того, чтобы провести, вероятно телефонный разговор.

Ветеран АТО надеется, что разговор все-таки произойдет и скорее всего, его стоит ожидать на выходных вечером.

Стоит отметить, что ранее председатель Галина Третьякова "прославилась" своей теорией о "детях низкого качества", в то же время она любительница "покивать головой" на выступлениях президента Украины.

Напомним, что еще летом 2020 Галина Третьякова жаловалась на маленькую зарплату народных депутатов.

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Все по теме:

Украина, Выплаты, ФОП, Валерий Ананьев, Галина Третьякова.

Автор:

Телеграф
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