Ветеран АТО бросил вызов скандальной нардепше Третьяковой: история получила неожиданный поворот

1 декабря председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Украины Галина Третьякова высказалась против выплат для предпринимателей, которые не заплатили достаточно налогов. В ответ на это 2 декабря предприниматель, ветеран АТО Валерий Ананьев выложил пост в соцсети Фейсбук, в котором раскритиковал такую позицию нардепки, на что получил от нее предложение о личном разговоре.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, 3 декабря.

По его словам, Третьякова предложила кинуть ей номер мобильного в сообщения для того, чтобы провести, вероятно телефонный разговор.

Ветеран АТО надеется, что разговор все-таки произойдет и скорее всего, его стоит ожидать на выходных вечером.

Стоит отметить, что ранее председатель Галина Третьякова "прославилась" своей теорией о "детях низкого качества", в то же время она любительница "покивать головой" на выступлениях президента Украины.

Напомним, что еще летом 2020 Галина Третьякова жаловалась на маленькую зарплату народных депутатов.