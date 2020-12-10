Как в Украине менялся уровень безработицы за время карантина в связи с COVID-2019

Введенный ранее в Украине карантин имел ряд негативных последствий. Так, одним из них стал рост уровня безработицы. По данным на сегодня в стране около 420 тысяч безработных, и это только официальная цифра.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, недавний карантин выходного дня практически не повлиял на экономику Украины и в целом ВВП сильно не пострадал.

В то же время можно заметить значительные изменения в уровне занятости среди населения.

Стоит отметить, что в марте, когда карантин только вводился в Украине насчитывалась 361 тысяча безработных, а в июне был зарегистрирован наибольший показатель безработицы - 517 тысяч человек, - это был "первый пик".

В свою очередь, в начале ноября число безработных составило - 396 тысяч, а уже сегодня этот показатель возрос до 420 тысяч.

Таким образом, прослеживается рост цифры безработных с момента ввода карантина выходного дня, который можно считать уже "вторым пиком" уровня безработицы.

При этом, средний размер пособия по безработице в Украине в ноябре равнялся примерно 3580 гривнам.

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