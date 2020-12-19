Скандальный подарок для Лаврова: появилась версия, как икона из Луганска оказалась на Балканах

Историк Валерий Снегирев рассказал, как украинская икона, вокруг которой развернулся скандал с участием главы российского МИД, могла попасть в Боснию и Герцеговину.

Об этом он рассказал в комментарии Донбасс.Реалии.

По его словам, сама икона старше Луганска и написана явно не там, однако могла в городе храниться.

"В Луганске она просто ни триста лет назад, ни сейчас не могла быть написана. Это я как преподаватель культурологии и религиоведения официально заявляю. Перед нами образец византийского стиля, который был очень распространен в ХVIII – начале ХIХ века", - сказал он.

По его мнению, икона относится к закладным (подаренным), а печать на ней поставлена Одесской краевой комиссией в 20-х годах.

"Здесь, скорее всего, в чем загвоздка, почему печать стоит не в самой иконе – а в ее окладе, в оболочке, в данном случае – серебро с позолотой", - сказал Снегирев, добавив, что ей повезло, так как в те времена оклады снимались, прессовались и уходил в государственное хранилище.

Говоря о том, каким образом икона могла попасть в Боснию и Герцеговину, Снегирев напомнил, что во времена российской агрессии на Донбассе, в составе оккупационных сил воевал и батальон сербских четников "Йован Шевич". Историк высказал мнение, что икона стала их трофеем и таким образом покинула пределы Украины.

Как сообщалось ранее, в Боснии и Герцеговине вспыхнул скандал вокруг этой иконы и теперь главе МИД РФ Сергею Лаврову придется ее вернуть.