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Понедельник, 21.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги дня 21 декабря: мутация COVID-19 в Украине, признания отравителя Навального и назначение Витренко в Кабмин
Итоги дня 21 декабря: мутация COVID-19 в Украине, признания отравителя Навального и назначение Витренко в Кабмин
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Трусы Навального стали мемом года: пикантная деталь отравления вызвала шквал шуток
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Новая форма коронавируса добралась до украинских заробитчан

Итоги дня 21 декабря: мутация COVID-19 в Украине, признания отравителя Навального и назначение Витренко в Кабмин

Итоги дня 21 декабря: мутация COVID-19 в Украине, признания отравителя Навального и назначение Витренко в Кабмин
Обновлено 21:02 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

На утро 21 декабря в Украине продолжает распространяться коронавирус. Так, за прошедшие сутки в стране выявили 6545 новых случаев заболевания. В частности, заболели 292 ребенка и 236 медработников.

Новый штамм коронавируса

COVID-19 не перестает развиваться. Так, уже на трех континентах медики обнаружили мутировавшие версии этого заболевания.

По словам врачей, новый штамм добрался и до Украины.  

Навальный поговорил со своим отравителем. 

Константин Кудрявцев, один из сотрудников ФСБ, участвовавших в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, признался в содеянном и раскрыл подробности спецоперации

Офицер признал, что был отдан приказ нанести яд на трусы Навального.  

Витренко все же стал министром

Бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко назначили исполняющим обязанности министра энергетики

Татаров временно перестал быть замом Ермака

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Умер создатель "Ну погоди" Александр Курляндский

В понедельник 21 декабря ушел из жизни писатель и сценарист, автор мультсериала "Ну, погоди" Александр Курляндский. Ему было 82 года.

Олег Скрипка спел колядку "Добрий вечір" в рок-стиле

Украинский певец Олег Скрипка и его группа «Vоплі Vідоплясова» представили самую популярную украинскую колядку «Добрий вечір тобі, пане господарю» в новой обработке.

Беременная Василиса Фролова подхватила коронавирус

Коронавирус не щадит никого и постепенно подкашивает украинский шоу-бизнес. О позитивном тесте на COVID-19 сообщила и Василиса Фролова.

Молодая жена Петросяна забеременела во второй раз

Российские СМИ утверждают, что Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова снова готовятся к рождению ребенка.

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Все по теме:

Коронавирус, Алексей Навальный, Олег Татаров, Юрий Витренко, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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