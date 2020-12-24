Попал в журналистику через постель: Лещенко подкололи за незнание русского языка

24 декабря украинский журналист Сергей Лещенко оконфузился использовав неправильное слово, когда сообщал о поимке НАБУ главы окружного суда Киева Павла Вовка. В сети подшутили над его незнанием русского языка.

Сообщение со скандальной ошибкой Лещенко опубликовал на своем Телеграм-канале.

"В среду вечером НАБУ словило главу Окружного суда Киева Павла Вовка и вручило ему повестку в Антикоррупционный суд для избрания меры пресечения", - написал он, использовав слово "словило", вместо правильного "поймало".

Позднее журналист исправил свою ошибку но в в кругах журналистов уже успели подколоть его по данному поводу.

"Не знаю, через чью постель Сергей Лещенко когда то попал в журналистику и провел в ней столько лет. Я про журналистику, а не про постель. Но там должны были ему сказать, что в русском языке нет слова словило. Есть слово поймало. Стыдно, Сережа, стыдно", - так прокомментировал ошибку Лнщенко журналист Макс Бужанский.

В то же время журналист Игорь Мосийчук высказался так: "Коли Лєщенко пише "детективи НАБУ словілі" зразу розумію, що облизня вони піймали і не більше".

Стоит напомнить, что 23 декабря в Москве был найден мертвым журналист Михаил Бударагин. Который работал шеф-редактором издания "Актуальные комментарии", пренадлежащего бывшему куратору Кремля по Донбассу Владиславу Суркову.