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Украина откладывает возвращение Донбасса на далекую перспективу: названа ошибка

Украина откладывает возвращение Донбасса на далекую перспективу: названа ошибка
23:29 Пт, 8 Январь 2021 Телеграф Фото: Фейсбук

Для успешной деоккупации территорий, Украине сперва стоит вернуть над ними контроль. 

Таким мнением с "Телеграфом" поделился бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

Говоря о разработке проекта закона "О государственной политике переходного периода", эксперт напоминает опыт Азербайджана, который не принимал никаких законов о переходном периоде, справедливо предположив, что для успешная реинтеграция неподконтрольных территорий невозможна.

А вот единственной страной, имевшей успешный нормативный опыт реинтеграции, Бабин называет Германию и проведение нею нормализации жизни на деоккупированных территориях в 1990-95 годах. 

"Но у нас предпочитают исследовать законодательство стран, деоккупация в которых сегодня – это, как минимум, далекая перспектива", - говорит он. 

Больше о перспективах реинтеграции оккупированных территорий читайте в материале "Телеграф": Украина готовит план реинтеграции Донбасса: опыт каких стран может быть полезен

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Все по теме:

Крым, Донбасс, Борис Бабин.

Автор:

Телеграф
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