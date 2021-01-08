Украина откладывает возвращение Донбасса на далекую перспективу: названа ошибка

Для успешной деоккупации территорий, Украине сперва стоит вернуть над ними контроль.

Таким мнением с "Телеграфом" поделился бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

Говоря о разработке проекта закона "О государственной политике переходного периода", эксперт напоминает опыт Азербайджана, который не принимал никаких законов о переходном периоде, справедливо предположив, что для успешная реинтеграция неподконтрольных территорий невозможна.

А вот единственной страной, имевшей успешный нормативный опыт реинтеграции, Бабин называет Германию и проведение нею нормализации жизни на деоккупированных территориях в 1990-95 годах.

"Но у нас предпочитают исследовать законодательство стран, деоккупация в которых сегодня – это, как минимум, далекая перспектива", - говорит он.

Больше о перспективах реинтеграции оккупированных территорий читайте в материале "Телеграф": Украина готовит план реинтеграции Донбасса: опыт каких стран может быть полезен.