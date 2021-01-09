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Русский след: в Украине объяснили, зачем Кремль слил "пленки Шеремета"

Русский след: в Украине объяснили, зачем Кремль слил "пленки Шеремета"
06:22 Сегодня Телеграф

Кремлю необходимо ослабить волну обсуждения темы отравления оппозиционера Алексея Навального, поэтому ему выгодно появление новой информации об убийстве журналиста Павла Шеремета

Такое мнение высказал "Телеграфу" политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец.

"Россияне пытаются "перевести стрелки", сделать из Лукашенко еще большего негодяя и монстра, чем Путин. Переключить внимание", - говорит он. 

Березовец подчеркивает, что информация об убийстве Шеремета выгодна для России именно сейчас. 

"А потому – явно русский след", - говорит он. 

Помимо того, "слив" информации о причастности руководства Беларуси к устранению оппонентов может свидетельствовать о намерениях Москвы "привязать" к себе Минск. 

Читайте больше в материале "Телеграф": Лукашенко загоняют в угол: как "пленки" по делу Шеремета связаны с Кремлем

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Все по теме:

Россия, Беларусь, Тарас Березовец, Алексей Навальный, Павел Шеремет.

Автор:

Телеграф
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