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Пятница, 08.01.2021
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Итоги дня 8 января: неудачное начало локдауна, отпуск Зеленского и возвращение моряков из заключения в Ливии

Итоги дня 8 января: неудачное начало локдауна, отпуск Зеленского и возвращение моряков из заключения в Ливии
Обновлено 20:53 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

По состоянию на утро 8 января в Украине обнаружено 5 676 новых случаев инфицирования коронавирусом.

В Украине ввели локдаун

Несмотря на разговоры о возможной отмене усиленного карантина с 8 по 24 января, локдаун все же ввели согласно изначальному плану Кабмина.

Вместе с рядом других ограничений был также введен запрет на продажу ряда товаров в супермаркетах. Примечательно, что в некоторых магазинах к таковым попали медицинские маски и контрацептивы

Однако в сети показали, как торговая сеть "Эпицентр" обходит запрет

"Телеграф" также собрал подборку из фото того, как изменения повлияли на жизнь в разных городах страны.

Зеленский разозлил украинцев фото без маски на отдыхе

Президент Украины Владимир Зеленский 8 января, в день введения в Украине локдауна, засветился на лыжном курорте в Буковеле.

Украинские моряки вернулись домой после почти пяти лет заключения

В пятницу, 8 января в Украину наконец вернулись четыре украинца – члены экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016 года. В сети появились кадры с освобожденными моряками.

Умерла звезда "Полицейской академии"

Американская актриса Мэрион Рэмси, наиболее известная украинцам по роли курсантки Лаверн Хукс из кинокомедии "Полицейская академия", ушла из жизни в четверг, 7 января, в возрасте 73 лет в своем доме в Лос -Анджелесе.

Чапкис рассказал, есть ли у него коронавирус

 

90-летний хореограф рассказал о своем теперешнем состоянии.

25-летняя Лиза Арзамасова впервые выложила фото с пасынком

Российская актриса Лиза Арзамасова, которая 20 декабря прошлого года вышла замуж за 47-летнего фигуриста Илью Авербуха, опубликовала первое совместное фото со своим пасынком, единственным сыном фигуриста Мартином (род. 2004). 

Apple может начать выпуск электрокаров

Акции Hyundai Motor выросли на 19% после того, как южнокорейский автопроизводитель заявил, что ведет переговоры с Apple о возможности совместной работы над электромобилем.

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Все по теме:

Коронавирус, Владимир Зеленский, Итоги дня, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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