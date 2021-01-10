Донбасс можно вернуть в Украину за пять лет: озвучен пошаговый план

Реинтеграция Донбасса возможна лишь при наличии жесткого плана, а также при полной демилитаризации.

Об этом "Телеграфу" рассказал соучредитель Украинского института будущего (UIF) и Центра экономического восстановления, директор экономических программ UIF Анатолий Амелин.

По его словам, в украинской власти есть люди, которые реализовывают российскую повестку, а не украинскую. А вот что касается украинской повестки, то ее нет.

"Нет этой самой украинской повестки. А без этого страна всегда попадет под влияние тех, у кого такая стратегия есть… Нам нужен четкий, жесткий план по Донбассу – и его реализация", - отметил он.

Амелин подчеркивает, что реинтеграция ОРДЛО невозможна без полной демилитаризации, а также без вывода оккупационных войск и местных боевиков.

После демилитаризации, считает он, необходимо запустить деятельность международной администрации, например, под эгидой ООН. Затем, спустя примерно пять лет там будет возможно провести выборы по украинскому законодательству и с участием украинских партий.

"В экономическом смысле можно начать реинтеграцию раньше. Но при условии, что пройдет определенный период легализации бизнеса, идентификации владельцев", - сказал Амелин, напомнив, что ряд активов был "отжат".

По его словам, Украине стоит иметь дело только с теми лицами, кто зарегистрирован в Украине и платит ей налоги.

Больше о рисках. которые ждут Украину в 2021 году читайте в материале Телеграф: Мифы про коронавирус, реинтеграция Донбасса и риски для Украины: интервью с Анатолием Амелиным.