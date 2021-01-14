Кабмин изменил цены на игристые вина: насколько подорожал алкоголь

13 января в Украине повысили минимальную цену на украинские игристые вина. Стоимость была повышена с 89 до 109 грн за бутылку 0,7-0,75 литра.

Об этом сообщил Интерфакс.

Постановление также привела в соответствие с Налоговым кодексом и УКТВЭД описание этой продукции и ее кода.

По словам главы Минэкономики Игоря Петрашко, главная проблема сектора заключается в том, что сейчас на рынке происходит манипуляция названиями продукции и ценами: менее качественные импортные напитки на основе вина продаются по одинаковой цене с качественными украинскими игристыми винами.

Национальные производители потеряли 40% рынка игристых вин, в связи с чем возникла угроза закрытия украинских винодельческих заводов. Принято постановление устраняет все манипуляции и урегулирует вопрос "цена должна равняться качества", считает глава Минэкономики.

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