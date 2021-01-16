"Настоящая сказка!" Заснеженный Киев не перестает вызывать восторг (фото)

В середине января зима решила все же показать себя, и напомнила украинцам, что таки бывает снежной и холодной. Все видимо так соскучились по снегу, что соцсети просто засыпало снимками заснеженных улиц и городов.
“Телеграф” собрал подборку снимков зимнего Киева. Только посмотрите какая красивая заснеженная столица и днем, и ночью.
“Настоящая зимняя сказка” - пишут пользователи сети и советуют одеваться теплее, если задумываете сходить на прогулку.
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Ранее, “Телеграф” писал, что жители столицы в соцсетях показали, как проходил в Киеве снегопад 14 января.