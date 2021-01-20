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Кабмин повышает зарплаты бюджетникам: сколько будут получать учителя в Украине

Кабмин повышает зарплаты бюджетникам: сколько будут получать учителя в Украине
14:34 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

20 января в Кабинете Министров Украины повысили уровень зарплат для работников бюджетной сферы, в том числе педагогам.

Об этом сообщается в тексте пояснительной записки к проекту постановления Кабмина. 

По словам Министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, заработная плата педагогов будет рассчитываться с 1 января 2021 на основе увеличенных на 20% должностных окладов, а с 1 декабря - на 8,4%.

Таким образом в Украине:

  • Должностной оклад учителя без категории заведения общего среднего образования с 1 января 2021 составит 4859 грн. Это на 809 грн больше, чем было с сентября 2020 года.
  • Должностной оклад учителя высшей категории с 1 января 2021 - 6461 грн. Это на 1076 грн больше, чем было с сентября 2020 года.

При этом все доплаты, надбавки и другие поощрительные выплаты сохраняются и будут начисляться в увеличенных должностных окладов.

Стоит напомнить, что ранее Сергей Шкарлет озвучил позицию Минобразования относительно порядка организации учебного процесса для студентов, получающих профессионально-техническое и высшее образование, после завершения локдауна.  

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Кабмин, Зарплаты, Сергей Шкарлет.
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