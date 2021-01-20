Кабмин повышает зарплаты бюджетникам: сколько будут получать учителя в Украине

20 января в Кабинете Министров Украины повысили уровень зарплат для работников бюджетной сферы, в том числе педагогам.

Об этом сообщается в тексте пояснительной записки к проекту постановления Кабмина.

По словам Министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, заработная плата педагогов будет рассчитываться с 1 января 2021 на основе увеличенных на 20% должностных окладов, а с 1 декабря - на 8,4%.

Таким образом в Украине:

Должностной оклад учителя без категории заведения общего среднего образования с 1 января 2021 составит 4859 грн. Это на 809 грн больше, чем было с сентября 2020 года.

Должностной оклад учителя высшей категории с 1 января 2021 - 6461 грн. Это на 1076 грн больше, чем было с сентября 2020 года.

При этом все доплаты, надбавки и другие поощрительные выплаты сохраняются и будут начисляться в увеличенных должностных окладов.

Стоит напомнить, что ранее Сергей Шкарлет озвучил позицию Минобразования относительно порядка организации учебного процесса для студентов, получающих профессионально-техническое и высшее образование, после завершения локдауна.