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Воскресенье, 24.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Главные события недели: инаугурация Байдена, скандал в СБУ, арест Навального
Обновлено 21:57 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

Коронавирус

По состоянию на утро 24 января в Украине зафиксировали 3915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Цену на газ для населения снизили

Премьер Украины Денис Шмыгаль

В понедельник, 18 января, Кабмин во время внеочередного заседания принял решение о снижении цены на газ.

Навального арестовали

Навального арестовали

В понедельник, 18 января российского оппозиционера Алексея Навального суд заключил под стражу на 30 суток.

Напоследок он обозвал президента РФ Владимира Путина "жабой" и призвал людей выходить на уличные митинги.

Примечательно, что на арест Навального отреагировали в украинском МИД

ГБР огласило подозрение Тупицкому

Во вторник, 19 января, сотрудники Управления государственной охраны Украины не допустили отстраненного главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого в помещение суда.

А следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении

Байден принес присягу

20 января 2021 года, состоялась церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена.

Полковника "Альфы" заподозрили в подготовке убийства высокопоставленного СБУшника

В Украине задержали полковника "Альфы" СБУ Юрия Расюка, которого подозревают в подготовке убийства бригадного генерала СБУ Андрея Наумова, причем в заказе убийства подозревается бывший заместитель СБУ Дмитрий Нескоромный. На данный момент его ищут и ему закрыт выезд из Украины.

Тем временем в СБУ заявили, что жизнь Наумова заказчики покушения оценили в 50 000 долларов.

В России устроили акции в поддержку Навального

В России начались акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Акции протеста проходили с массовыми задержаниями и периодическими столкновениями с силовиками

При этом местами задерживали даже детей

Макгрегор впервые в карьере улетел в нокаут

Макгрегор впервые в карьере улетел в нокаут

В воскресенье, 24 января, на "Бойцовском острове" в Абу-Даби ОАЭ состоялся большой вечер профессионального ММА - UFC 257. В главном поединке шоу в октагон вышли представители легкого веса ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.

"Квартал" продал "Лигу смеха" Маслякову

Лигу смеха продали россиянам

"Лига смеха" продала свою франшизу в Россию. Организатор российского проекта Евгений Донских не отрицает факт покупки телепередачи у правообладателя.

Репер Дрейк установил новый рекорд в Spotify

Канадский рэпер Дрейк продолжает бить и устанавливать новые рекорды. Артист стал первым, кто набрал 50 миллиардов прослушиваний на музыкальном сервисе Spotify.

Солистка группы "А'Студио" Кети Топурия стала мамой во второй раз

Кети родила мальчика в одном из лучших роддомов столицы. Инсайдеры сообщают, что певица и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо.

Умер Ларри Кинг

Известный американский телеведущий ток-шоу Larry King Live Ларри Кинг умер на 88 году жизни.

У Сергея Бабкина обнаружили редкое заболевание

Популярный украинский певец Сергей Бабкин ошарашил своих поклонников новым заявлением - он покидает Инстаграм. К счастью, это ненадолго, но, увы, по серьезной причине.

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Все по теме:

СБУ, Джо Байден, Коронавирус, Алексей Навальный, Александр Тупицкий, Covid-19, Юрий Расюк.
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