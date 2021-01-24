Главные события недели: инаугурация Байдена, скандал в СБУ, арест Навального

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 24 января в Украине зафиксировали 3915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Цену на газ для населения снизили

В понедельник, 18 января, Кабмин во время внеочередного заседания принял решение о снижении цены на газ.

Навального арестовали

В понедельник, 18 января российского оппозиционера Алексея Навального суд заключил под стражу на 30 суток.

Напоследок он обозвал президента РФ Владимира Путина "жабой" и призвал людей выходить на уличные митинги.

Примечательно, что на арест Навального отреагировали в украинском МИД.

ГБР огласило подозрение Тупицкому

Во вторник, 19 января, сотрудники Управления государственной охраны Украины не допустили отстраненного главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого в помещение суда.

А следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении.

Байден принес присягу

20 января 2021 года, состоялась церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена.

Полковника "Альфы" заподозрили в подготовке убийства высокопоставленного СБУшника

В Украине задержали полковника "Альфы" СБУ Юрия Расюка, которого подозревают в подготовке убийства бригадного генерала СБУ Андрея Наумова, причем в заказе убийства подозревается бывший заместитель СБУ Дмитрий Нескоромный. На данный момент его ищут и ему закрыт выезд из Украины.

Тем временем в СБУ заявили, что жизнь Наумова заказчики покушения оценили в 50 000 долларов.

В России устроили акции в поддержку Навального

В России начались акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Акции протеста проходили с массовыми задержаниями и периодическими столкновениями с силовиками.

При этом местами задерживали даже детей.

Макгрегор впервые в карьере улетел в нокаут

В воскресенье, 24 января, на "Бойцовском острове" в Абу-Даби ОАЭ состоялся большой вечер профессионального ММА - UFC 257. В главном поединке шоу в октагон вышли представители легкого веса ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.

"Квартал" продал "Лигу смеха" Маслякову

"Лига смеха" продала свою франшизу в Россию. Организатор российского проекта Евгений Донских не отрицает факт покупки телепередачи у правообладателя.

Репер Дрейк установил новый рекорд в Spotify

Канадский рэпер Дрейк продолжает бить и устанавливать новые рекорды. Артист стал первым, кто набрал 50 миллиардов прослушиваний на музыкальном сервисе Spotify.

Солистка группы "А'Студио" Кети Топурия стала мамой во второй раз

Кети родила мальчика в одном из лучших роддомов столицы. Инсайдеры сообщают, что певица и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо.

Умер Ларри Кинг

Известный американский телеведущий ток-шоу Larry King Live Ларри Кинг умер на 88 году жизни.

У Сергея Бабкина обнаружили редкое заболевание

Популярный украинский певец Сергей Бабкин ошарашил своих поклонников новым заявлением - он покидает Инстаграм. К счастью, это ненадолго, но, увы, по серьезной причине.