Главные события недели: инаугурация Байдена, скандал в СБУ, арест Навального

Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 24 января в Украине зафиксировали 3915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Цену на газ для населения снизили
В понедельник, 18 января, Кабмин во время внеочередного заседания принял решение о снижении цены на газ.
Навального арестовали
В понедельник, 18 января российского оппозиционера Алексея Навального суд заключил под стражу на 30 суток.
Напоследок он обозвал президента РФ Владимира Путина "жабой" и призвал людей выходить на уличные митинги.
Примечательно, что на арест Навального отреагировали в украинском МИД.
ГБР огласило подозрение Тупицкому
Во вторник, 19 января, сотрудники Управления государственной охраны Украины не допустили отстраненного главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого в помещение суда.
А следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении.
Байден принес присягу
20 января 2021 года, состоялась церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена.
Полковника "Альфы" заподозрили в подготовке убийства высокопоставленного СБУшника
В Украине задержали полковника "Альфы" СБУ Юрия Расюка, которого подозревают в подготовке убийства бригадного генерала СБУ Андрея Наумова, причем в заказе убийства подозревается бывший заместитель СБУ Дмитрий Нескоромный. На данный момент его ищут и ему закрыт выезд из Украины.
Тем временем в СБУ заявили, что жизнь Наумова заказчики покушения оценили в 50 000 долларов.
В России устроили акции в поддержку Навального
В России начались акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.
Акции протеста проходили с массовыми задержаниями и периодическими столкновениями с силовиками.
При этом местами задерживали даже детей.
Макгрегор впервые в карьере улетел в нокаут
В воскресенье, 24 января, на "Бойцовском острове" в Абу-Даби ОАЭ состоялся большой вечер профессионального ММА - UFC 257. В главном поединке шоу в октагон вышли представители легкого веса ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.
"Квартал" продал "Лигу смеха" Маслякову
"Лига смеха" продала свою франшизу в Россию. Организатор российского проекта Евгений Донских не отрицает факт покупки телепередачи у правообладателя.
Репер Дрейк установил новый рекорд в Spotify
Канадский рэпер Дрейк продолжает бить и устанавливать новые рекорды. Артист стал первым, кто набрал 50 миллиардов прослушиваний на музыкальном сервисе Spotify.
Солистка группы "А'Студио" Кети Топурия стала мамой во второй раз
Кети родила мальчика в одном из лучших роддомов столицы. Инсайдеры сообщают, что певица и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо.
Умер Ларри Кинг
Известный американский телеведущий ток-шоу Larry King Live Ларри Кинг умер на 88 году жизни.
У Сергея Бабкина обнаружили редкое заболевание
Популярный украинский певец Сергей Бабкин ошарашил своих поклонников новым заявлением - он покидает Инстаграм. К счастью, это ненадолго, но, увы, по серьезной причине.