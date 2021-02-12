Врач подсказал, как вернуть обоняние после коронавируса"

Нюх после Covid-19 восстанавливается от четырех недель. Для ускорения процесса можно прибегнуть к "обонятельной реабилитации".

Об этом в интервью "Громадському радио" рассказал детский отоларинголог Львовской областной детской клинической больницы «ОХМАТДЕТ» Федор Юрочко.

"Проблема потери обоняния при COVID-19 касается преимущественно взрослых. Дети могут не сообщать об исчезновении обоняния, также дети переносят COVID-19 легче и соответственно потеря обоняния у них легче случается. В моей практике таких пациентов было немного. Обычно к отоларингологу обращаются уже после болезни, когда обоняние не восстанавливается длительное время".

По словам врача в целом надо ждать от четырех месяцев. Потом нюх начинает постепенно восстанавливаться. Процесс это очень медленный и не факт, что удастся восстановить обоняние полностью.

В данный момент нет четко прописанного лечения, чтобы ускорить процесс восстановления. Идут исследования. Вспоминают о гормональном лечении в виде спреев. Однако, пока что нет проверенных подтверждений что это поможет.

"Также в мире говорят о так называемой "обонятельной реабилитации". Рекомендуют брать вещи с известным запахами, например лимон или мандарин, какао и подносить к носу. Надо представлять в голове, что это лимон, мандарин, шоколад и таким образом формировать эти обонятельные пути в головном мозге", - отметил доктор.

Напомним, многие пациенты сталкиваются с посткоронавирусной депрессией.