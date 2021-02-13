"Утопил" машину в мороз: Нефьодов показал фото экстремального отдыха в Карпатах

Бывший руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов поделился фотографиями с "экстремального" отдыха в Карпатах.

Соответствующие снимки он обнародовал у себя в Фейсбук.

"Хотели как лучше, а получилось как всегда", - написал Нефьодов.

Как видно на фото, он с друзьями умудрился "утопить" автомобиль.

Согласно метке в посте, Нефьодов отдыхает на курорте Славское во Львовской области.

Максим Нефьодов с 2015 до 2019 года был заместителем министра экономического развития. Является идеологом системы ProZorro.

В 2019 году занял пост главы новообразованной Гостаможни, там он проработал до 24 апреля 2020 года.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская отправятся в отпуск в Объединенные Арабские Эмираты на День святого Валентина.