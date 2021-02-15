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Россияне пытались выкрасть командующего ССО Украины: подробности провального похищения генерала Луньова

Россияне пытались выкрасть командующего ССО Украины: подробности провального похищения генерала Луньова
08:12 Сегодня Телеграф Фото: youtube

Украинская конрразведка раскрыла наглые планы врага захватить и вывезти в Россию человека который возглавлял элитные войска сил специальных операций Украины.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

"Уникальный объект рукотворный остров посреди моря просто морская крепость почти не преступная. За ее бетонными стенами базы подготовки боевых пловцов - центр специальных операций. В это невозможно поверить но именно среди его офицеров российский агент искал человека который бы согласился выкрасть своего же генерала командующего сил специальных операций", - говорилось в сюжете.

Выискивая любые слабые стороны, пытался переманить на свою сторону агент ФСБ с позывным "Лидер" Игорь Малога. В начале войны он играл роль волонтера и выведывал военные тайны.

"Я подозревал, что он мог быть агентом российских спецслужб. Он интересовался 73-м центром - что исполняет наш центр, где он дислоцируется, какие проводятся операции", - рассказал бывший офицер 73-го морского центра специальных операций Александр.

Так, у Малоги был куратор, которому он отправлял постоянные отчеты, им оказался офицер разведподразделения ФСБ Вадим Даутов, "Лидер" был его самым лучшим агентом. Малога говорит, что сам подкинул Вадиму идею деморализировать украинских спецназовцев, нагло выкрасть генерала Игоря Луньова - тогдашнего командующего сил специальных операций.

Для похищения украинского командующего планировалось использовать целый арсенал.

Агент федералов искал исполнителя и казалось, сделал идеальный выбор в виде капитана первого ранга Эдуарда Шевченко.

Герой войны на востоке, кавалер пяти орденов, один с самых лучших украинских спецназовцев, он считает себя незаконно уволенным из сил специальных операций. "Именно на эмоциях Шевченко, его злости и обиде - хотел сыграть агент ФСБ и попробовал убедить отомстить Луневу, деньги должны были стать дополнительным бонусом предательства", - говорилось в сюжете телеканала.

"Это было очень просто, ч его забираю, вывожу в Черниговскую область и передаю в багажнике ему, что он дальше будет с ним делать, он что-то пытался там намекать, что мы его переправим через границу, пытался мне предложить по окончанию работы 100 тыс долларов, пытался меня постоянно убедить, что это "надо", тем самым я смогу отомстить ему, смогу поправить свое финансовое положение, он хорошо знал о моем финансовом положении, смогу оказать помощь своему больному ребенку", - рассказал Эдуард Шевченко.

Позже подробно изучив его кандидатуру спецслужбы РФ дали команду Малоге - перестать вербовать Шевченка. Но на этом все его задания не закончились.

"У него появился интерес к проведению нашего стратегического комплекса Нептун, который работает по уничтожению кораблей0, пытался попасть на испытания Нептуна, непосредственно на полигон, самая главная задача, которую он пытался поставить это знакомство с комиссией, которая принимал комплекс на вооружение", - рассказал офицер штаба ВМС Украины Андрей.

Малога был не единственным агентом Москвы. В то время, как он вербовал украинского спецслужащего, его подопечные получили задание проникнуть на аэродром в Николаеве с переносными ракетами. Визит планировался с боку Крыма, на территории Украины их должны были ожидать "схроны" с заранее подготовленными зенитно-ракетными комплексами.

На видео ТСН.Тиждень с 25:00

Стоит напомнить, что в воскресенье, 14 февраля, на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих. Трагедия произошла недалеко от населенного пункта Новолуганское, что в Донецкой области. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, ФСБ, ССО.
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