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Среда, 17.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Итоги 17 февраля: коллапс из-за COVID-19 в Черновицкой области и решение Рады по Революции Достоинства

Итоги 17 февраля: коллапс из-за COVID-19 в Черновицкой области и решение Рады по Революции Достоинства
Обновлено 22:02 Сегодня Телеграф

Среда, 17 февраля, в Украине запомнится сразу несколькими событиями.

"Телеграф" выбрал главные из них.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро 17 февраля выявили еще 4 286 новых случаев коронавирусной болезни. Так, за минувшие сутки зафиксировали 147 летальных случаев, 2330 человек были госпитализированы, 5927 - выздоровели.

В последние дни наблюдается коллапс госпитализаций в Черновицкой области. По словам главы области Сергея Осачука, если раньше загруженность коек ковидного фонда была на 50% от общего количества коек 900, то, несмотря на увеличение количества мест теперь заняты более 50% от общего количества – 1700 коек.

Рада приняла важное постановление о Революции Достоинства

Верховная Рада Украины приняла постановление, определяющее Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства и определением национальной идеи свободы. "За" проголосовали 295 народных депутатов. В то же время "против" проголосовали только 4 (Бойко Ю., Дунаев С., Папиев М. - от ОПЗЖ, и Молоток И. - от партии "За будущее").

Самоубийства и отравления среди школьников

В среду, 17 февраля, в Дарницком районе Киева с балкона 16 этажа выпала девочка-подросток и разбилась.

Также в среду, 17 февраля, в Умани (Черкасская область) две восьмиклассницы попали в больницу после того, как наглотались "Дротаверина", того же препарата, что и выпили две лицеистки в Боярке, в результате чего одна из них погибла.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Черновицкая область, Коронавирус, Революция Достоинства, Covid-19, итоги 17 февраля.
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