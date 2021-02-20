"Перед мордой российской агрессии": очевидец назвал главное достижение украинцев на Майдане

Майдан дал украинцам отменный урок самоорганизации и сплотил людей из разных уголков Украины, объединив их в единую политическую нацию, и это безвозвратно изменило Украинское государство.

Такое мнение высказал "Телеграфу" эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко, который сам был участником событий Евромайдана.

"Главный вывод, который нужно сделать – на Майдан приехали люди из разных уголков Украины. Именно там, а после, сплотившись перед лицом (точнее – мордой) российской агрессии, мы объединились как нация. То, что после Майдана мы стали политической нацией – главное достижение тех событий, с моей точки зрения. Та зима изменила Украину. Наша страна уже не будет такой, как прежде. Будем вести исторический отчет на "до" и "после" Евромайдана", - уверен Бобыренко.

Он также подчеркивает, что Майдан дал людям прекрасный урок самоорганизации.

"Там всё был отлично налажено, имелось некое самоуправление, логистика. Поддерживались порядок, дисциплина. Этакий современный вариант Запорожской Сечи, - отмечает Бобыренко. - Вне был бардак, внутри – намного лучше".

20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни.

Ранее на этой неделе, 17 февраля, Верховная Рада приняла постановление, определяющее Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства.