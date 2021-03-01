Порошенко не указал в декларации "большие деньги" за покупку "Прямого" и интересно объяснил, почему

Пятый президент Украины и нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко в день покупки телеканала "Прямой" потратил более полумиллиона гривен.

Такие данные обнародованы в сообщении об изменениях в имущественном состоянии на сайте Единого госреестра деклараций.

Согласно этим данным, Порошенко 18 февраля сделал два платежа на сумму 252 838 гривен и 256 596 гривен. Отмечается, что деньги пошли по пункту "получение образования".

Позже, 22 февраля, он потратил еще 1 013 304 гривны на подарок в денежной форме (движимое имущество).

18 февраля, выступая на "Прямом" заявил, что потратил большие деньги.

"Два часа назад мы подписали договор, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли бы пойти на благотворительность, на другие проекты, в том числе - это миллионы и миллионы, для того, чтобы покрыть долги канала", - сказал Порошенко.

О том, почему Порошенко не задекларировал покупку канала, рассказали в пресс-службе "ЕС", пишет Украинская правда.

"В соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции" сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии подаются по приобретению имущества и осуществления расходов непосредственно субъектом декларирования, а не принадлежащими ему юридическими лицами", - сказали в "ЕС".

Там также напомнили, что покупателем "Прямого" стал инвестфонд "Прайм Эссетс Кэпитал", конечным бенефициарным владельцем которого является Порошенко.

Тем самым, отмечают в "ЕС", он не должен декларировать подобные изменения. В партии дали обещание, что информация о получении экс-президентом статуса конечного бенефициарного владельца канала будет отображена в его годовой декларации.

Как сообщалось ранее, 18 февраля Порошенко купил телеканал "Прямой", который официально принадлежал бывшему главе КГГА Владимиру Макеенко.