Адвокаты Стерненко заговорили о возможной подделке подписи на протоколе

Адвокат Маси Найем предположил подлог в деле активиста Сергея Стерненко, который недавно был приговорен к семи годам тюремного заключения. Об этом юрист написал на своей странице в facebook.

"Не прошло еще недели, как мы зашли в дело Сергея Стерненка, в котором фигурирует одесский сепаратисты Щербич. Но не все и сейчас можем писать, поскольку впереди еще апелляция и несколько новостей, которые вас точно удивят. Но вот из простого: подписи в разных документах явно разные. Это может свидетельствовать о том, что дело сфабриковано. И еще интересный нюанс: несуществующее событие вроде произошло в апреле 2015 года, обыск у Сергея провели в сентябре 2015 года, а стартовый пистолет дали для опознания в декабре 2015 года. Надо иметь большой талант, чтобы: идентифицировать пистолет через восемь месяцев, с которого в тебя могли стрелять уже когда было темно; и еще узнать его цвет! Это не iPhone, у которого есть три или четыре цвета. Он не разноцветный", - отметил адвокат.

Далее юрист разыграл условный диалог между следователем и свидетелем:

"- Вот вам три черных пистолета. С какого восемь месяцев назад вечером в вас стреляли?

- С черного.

- У Сергея Стерненко был черный пистолет, правильно понимаем?

- Да. Был черный.

- Значит вот один из этих черных пистолетов.

Если черный пистолет - тогда точно Сергея.

Дело раскрыто".

Напомним, в скандал с родителями Стерненко и его "учительницей" вмешалась полиция.