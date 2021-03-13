Человек лежал замерзал в сугробе, а все ехали мимо: украинка поразилась безразличию людей к чужому горю

Известная журналистка Екатерина Коберник рассказала, как спасла от смерти замерзающего на обочине пьяного мужчину.

"Ехали домой, на обочине трассы увидели человека в снегу. Безуспешно пытался встать. Остановились. Подошли, попробовали поднять, говорил какой то бред, пьяный, 71 год. Спросили адрес — назвал сразу. Уточнил, что там ещё большая елка. Загрузили в машину с трудом. Без помощи идти не мог. Привезли к дому — все совпало и елка рядом. Но домой его не пустили. Мужики во дворе сказали, что он тут не живет. Другого адреса не было. Мы водили его по улице за руки от ворот к воротам — ничего. В отчаянии вызвали полицию", - написала Коберник на своей странице в Facebook.

По словам журналистки, мужчину зовут Ваней и его выкинули из дому, местный парень Дима узнал его и помог найти дом: "Ваня, как оказалось после десятка звонков Димы соседям, сейчас живет у какой то женщины через пару кварталов от своего дома. Приехали полицейские. Забирать его они явно не хотели — сказали вызвать скорую. Вы замечали, что в паре полицейских один всегда нормальный, а второй нет? Ваня постоянно падал в снег. Мы задубли и в этот момент Дима, наконец, нашёл Ванин дом. Его забрал какой то молодой парень, поблагодарил и повёл домой. Раньше Ваня не пил, спился, когда остался без жилья. Мы закинули Диму домой и поехали к себе".

Коберник добавила, что поражается безразличию людей к чужому горю: "Когда он лежал на обочине, пока мы к нему шли, мимо проехали машин 30 — никто не остановился. Если честно, мне после этой истории стало жутко. Человек лежал замерзал в сугробе, а все ехали мимо. Да черт с ними — этими чистыми/дорогими салонами машин и желанием быстрее попасть домой. Это же человек. Он мёрзнет, может умереть, возможно, он болен или приступ. Так нельзя, правда".

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