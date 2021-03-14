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Воскресенье, 14.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Итоги дня 14 марта: День добровольца, "повышение" Дубинского отменили

Итоги дня 14 марта: День добровольца, "повышение" Дубинского отменили
Обновлено 20:28 Сегодня Телеграф

COVID-19 бьет рекорды в Украине

COVID-19

Украинские медики на утро 14 марта зарегистрировали 9012 случаев заражения коронавирусом.

День добровольца

День добровольца

14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца. Эта дата выбрана не случайно: ведь именно 14 марта 2014 сразу с Майдана первые добровольцы отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах под Киевом.

"Слуга народа" отменила "повышение" Дубинского

 Дубинский

В "Слуге народа" провели анонсированную накануне внеочередную конференцию Киевской областной организации партии, на которой избрали новым председателем народного депутата Андрея Мотовиловца.

В ответ на это нардеп Александр Дубинский, который был назначен на этот пост после съезда партии, обвинил Офис президента Украины Владимира Зеленского в мошенничестве

"Шахтер" уничтожил "Десну"

Шахтер Десна

"Шахтер" в рамках центрального матча 18-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Десну". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Капитан "Динамо" забил "Заре" гол-шедевр

Динамо Заря

"Заря" в рамках центрального матча 18-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимала "Динамо". Встреча состоялась в Запорожье на "Славутич-Арене" и завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Боксеры-чемпионы устроили рекордную рубку в ринге

Эстрада Гонсалес

В Далласе (штат Техас, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал объединительный поединок между мексиканским чемпионом WBC в первом легчайшем весе Хуаном Франсиско Эстрадой с чемпионом WBA Super в том же весе никарагуанцем Романом Гонсалесом.

Интрига на "Липсинк батле"

Тина Кароль

Тина Кароль проговорилась, что у нее есть "вторая половинка" в эфире "Липсинк батла".

Популярный российский блогер Настя Ивлеева отметила свое 30-летие

Настя Ивлеева

Сеть протролила Максима Галкина за снимки с дня рождения блогера Насти Ивлеевой.

Лилия Ребрик обрадовала фанатов новостью о победе над коронавирусом

Лилия Ребрик

14 марта Ребрик опубликовала новый пост, в котором сообщила радостную новость - она победила коронавирус и ее самоизоляция завершена.

Последняя часть "Мстителей" потеряла первенство в мировом прокате

Аватар

В 2021 году Китай решил переиздать "Аватара" и показал фильм повторно в кинотеатрах. Благодаря этому картина собрала еще почти 9 миллионов долларов, что позволило фильму вернуть себе титул "самого кассового в истории кино".

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес прокомментировали новость о своем разрыве

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Дженнифер и Алекс завили изданию People, что слухи об их разрыве недостоверны и неправдивы.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 147

Все по теме:

Коронавирус, Итоги дня, Александр Дубинский, Covid-19.
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