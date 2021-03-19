Экс-командующий ВМС рассказал, когда Россия начала подготовку к захвату Крыма

Российская Федерация готовила оккупацию Крыма еще во времена президентства Леонида Кучмы. Именно тогда произошел конфликт вокруг острова Тузла, расположенного в Керченском проливе.

Об этом в интервью "Крым.Реалии" заявил экс-командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко, который занимал должность заместителя командующего флотом по береговой обороне в 2014 году.

По словам военного, события 2003 года были "тренировкой" РФ по захвату полуострова. Однако, на тот момент удалось погасить конфликт на раннем этапе, во много благодаря решимости и принятию необходимых мер. То есть, это была своеобразная разведка боем, проверка Украины на реакцию.

"Уверен, это был шаг, чтобы посмотреть, раскачивали такую же ситуацию. С той стороны дамбы кричали "казаки", что "мы братья на века". С их стороны готовилась 7-я воздушно-десантная дивизия и проводили командные учения, и тактические. С нашей стороны – морская пехота, авиация, и армейская, и авиация Воздушных сил", – сказал Воронченко.

По его словам, Киев оперативно перебросил к Тузле спецподразделения Государственной пограничной службы. Корабли с морскими пехотинцами были готовы к действиям

Отметим, в четверг, 18 марта, исполнилось ровно семь лет с начала оккупации Крыма Россией. До этого Кремль не признавал свое участие в событиях на полуострове.