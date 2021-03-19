Скачать
Пятница, 19.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
На Черноморском флоте РФ устроили переполох из-за учений НАТО
На Черноморском флоте РФ устроили переполох из-за учений НАТО
"Есть серьезный сигнал, что Россия к чему-то готовится", – экс-разведчик Рымарук – об угрозах, нависших над Украиной
"Есть серьезный сигнал, что Россия к чему-то готовится", – экс-разведчик Рымарук – об угрозах, нависших над Украиной
"Пассажиры на железной дороге всегда считались г*вном", - блогер Рудоманов о работе в УЗ, профсоюзах и зарплатах проводников
"Пассажиры на железной дороге всегда считались г*вном", - блогер Рудоманов о работе в УЗ, профсоюзах и зарплатах проводников
Кассационный суд принял решение по запрету телеканалов Медведчука
Кассационный суд принял решение по запрету телеканалов Медведчука

Экс-командующий ВМС рассказал, когда Россия начала подготовку к захвату Крыма

Экс-командующий ВМС рассказал, когда Россия начала подготовку к захвату Крыма
Обновлено 17:37 Сегодня Телеграф

Российская Федерация готовила оккупацию Крыма еще во времена президентства Леонида Кучмы. Именно тогда произошел конфликт вокруг острова Тузла, расположенного в Керченском проливе.

Об этом в интервью "Крым.Реалии" заявил экс-командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко, который занимал должность заместителя командующего флотом по береговой обороне в 2014 году.

По словам военного, события 2003 года были "тренировкой" РФ по захвату полуострова. Однако, на тот момент удалось погасить конфликт на раннем этапе, во много благодаря решимости и принятию необходимых мер. То есть, это была своеобразная разведка боем, проверка Украины на реакцию.

Военный вспомнил, как Россия агрессировала против Украины еще в 2003 году: "Это выглядело какой-то шуткой"

"Уверен, это был шаг, чтобы посмотреть, раскачивали такую же ситуацию. С той стороны дамбы кричали "казаки", что "мы братья на века". С их стороны готовилась 7-я воздушно-десантная дивизия и проводили командные учения, и тактические. С нашей стороны – морская пехота, авиация, и армейская, и авиация Воздушных сил", – сказал Воронченко.

По его словам, Киев оперативно перебросил к Тузле спецподразделения Государственной пограничной службы. Корабли с морскими пехотинцами были готовы к действиям

"Семь лет дурдома": как в Крыму отмечают годовщину оккупации Россией (фото, видео)

Отметим, в четверг, 18 марта, исполнилось ровно семь лет с начала оккупации Крыма Россией. До этого Кремль не признавал свое участие в событиях на полуострове.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 115

Все по теме:

Крым, Игорь Воронченко, Оккупация, Тузла, анексия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин действительно испугался: в реакции президента России на слова Байдена подметили любопытный момент
02 Боится, что постигнет участь Захарченко: кортеж главаря "ДНР" Пушилина попал на видео
03 Путин вызвал Байдена на разговор и выдвинул условие
04 В Киеве мужчину жестоко избили ногами в "Сильпо" за замечания женщине без маски: подробности истории
05 Сеть взволновали слитые "результаты" жеребьевки Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине запретят рыбалку: названы причина и дата
В Украине запретят рыбалку: названы причина и дата
Дело Стерненко: суд отказался выпускать активиста из-под стражи
Дело Стерненко: суд отказался выпускать активиста из-под стражи
Вместе с мужем продавала новорожденных: в Красноярске задержали экс-следовательницу ГСУ
Вместе с мужем продавала новорожденных: в Красноярске задержали экс-следовательницу ГСУ
День весеннего равноденствия 20 марта: что можно и нельзя делать в этот день (инфографика)
День весеннего равноденствия 20 марта: что можно и нельзя делать в этот день (инфографика)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь