Появились новые подробности похищения судьи Чауса: оказалось, что его похитили иностранцы

Глава МВД Молдовы Павел Войку прокомментировал похищение беглого украинского судьи Николая Чауса.

Об этом пишет Newsmaker.

По его словам, похищение организовали иностранные граждане, которые покинули Молдову, перейдя через украинскую границу. Одного из подозреваемых удалось задержать.

Также, по его словам, личности части из организаторов уже были установлены.

"Мы уже нашли машины, которыми пользовались похитители, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписку, установили личности некоторых похитителей и их маршрут", - заявил он.

Войку подчеркнул, что подозреваемые вели переписку на украинском языке. Правоохранители намерены обратиться за помощью к коллегам из Украины.

Напомним, в августе 2016 года Чаус попался во время получения взятки в размере 150 тысяч долларов США. Он избежал наказания благодаря судейской неприкосновенности, а затем и вовсе сбежал в оккупированный Крым, а оттуда и в Молдову, где попросил убежища.

О похищении Чауса сообщил его адвокат Юлиан Балан 3 апреля.

4 апреля в сети появилась информация, что в настоящее время он находится на территории Румынии.