Украинский суд назвал условие для участия Януковича в заседаниях

Верховный суд рассмотрел жалобу адвоката беглого экс-президента Украины Виктора Януковича об участии его клиента в заседании суда в режиме видеоконференции.

Об этом сообщает пресс-служба ВС Украины.

"ККС ВС (Кассационный криминальный суд в составе Верховного суда, - ред.) отказал в признании обязательным участия осужденного в судебном заседании во время кассационного рассмотрения, мотивируя это тем, что ВС лишен возможности обеспечить его явку, поскольку В. Ф. Янукович находится за пределами территории Украины", - говорится в сообщении.

Вместе с тем суд также отклонил ходатайство об обеспечении видеоконференции с участием Януковича в режиме видеоконференции в порядке международной правовой помощи, поскольку ранее Россия отказала в этом.

Однако суд предлагает стороне защиты обеспечить участие экс-президента в рассмотрении дела с использованием собственных технических средств и программы "TrueConf".

Следующее заседание состоится 17 мая в 14:00 по киевскому времени.

Как сообщалось ранее, в январе 2021 года ГБР сообщило о новом подозрении Януковичу в государственной измене. На этот раз за подписание "харьковских соглашений" в 2010 году.